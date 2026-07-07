Страните от Алианса с ключови разговори в Анкара

Лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключова среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп, който продължава да отправя остри критики към съюзниците от Пакта. Вчера генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че по-голямата част от страните членки вече са достигнали разходи за отбрана в размер на поне 4% от БВП.

За разговорите в Анкара пристигат още украинският лидер Володимир Зеленски, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Съвета на ЕС – Антониу Коща. Помощта за Украйна също ще бъде сред акцентите на срещата.