Григор Димитров: Мечтата за титла от Големия шлем все още е жива

Най-добрият български тенисист Григор Димитров заяви, че не се е отказал от голямата си цел да спечели титла от Големия шлем, въпреки отпадането си на осминафиналите на Уимбълдън. Българинът загуби драматично с 2:3 сета от британеца Артър Фери, но след двубоя подчерта, че амбицията му остава непроменена.

It was a pleasure having you back at The Championships this year, Grigor. #Wimbledon pic.twitter.com/W0K3BgOTC4 — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026

Димитров призна, че е допуснал прекалено много неточности в ключови моменти от срещата и именно това е наклонило везните в полза на съперника му.

"Допуснах твърде много грешки, просто твърде много. Когато водех, не успях да затвърдя предимството. Концентрацията ми не беше толкова добра, колкото исках. Мога да седя тук и да ви дам още 15 причини, за да обясня загубата си, но това е реалността“, коментира българинът.

Хасковлията отдаде заслуженото и на представянето на Артър Фери, който за първи път достигна до четвъртфиналите на турнира.

"Нивото на Артър Фери не ме изненада. Знаех, че е воин и ще се бори докрай. Когато дойдоха големите моменти, той беше този, който диктуваше играта“, каза още Димитров.

Бившият №3 в световната ранглиста е категоричен, че с напредването на възрастта подготовката и вниманието към всеки детайл стават още по-важни.

"Трябва да бъда много по-селективен във всичко, което правя – на корта и извън него. Колкото по-възрастен ставаш, толкова по-усилено трябва да работиш, за да останеш на върха. Не можеш да промениш курса след 52 седмици и да очакваш да играеш невероятен тенис“, заяви той.

Въпреки разочарованието от отпадането, Григор Димитров остава мотивиран да преследва най-голямата цел в своята кариера.

"Дали ще спечеля турнир от Големия шлем? Не знам. Но продължавам да си давам възможности да стигна дотам. Целта да спечеля титла от Големия шлем никога не е изчезвала. Ще продължа да опитвам“, завърши българският тенисист.