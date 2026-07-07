Вородимир Зеленски: Украйна може да произвежда системи „Пейтриът“

Не спира и взаимната размяна на удари между Русия и Украйна. След като вчера руската страна атакува Киев с дронове и ракети, днес последва и отговорът на украинските сили.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че срещу столицата са изстреляни над 430 дрона. Поражения има и в Омска област. В среднощното си обръщение Зеленски подчерта недостига на оръжия, който Украйна изпитва.