Жена от Пловдив намери и върна загубен портфейл с над 1000 евро вътре.

Валентина Вапцарова попаднала на загубената вещ, докато преминавала край заведение на 22 април. В него, наред с парите, имало две банкови карти и документ за временно пребиваване на чужденец. Без колебание Вапцарова го отнесла в полицията, където установили собственика и върнали загубените пари и документи.

Днес директорът на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Васил Костадинов награди с почетна грамота Валентина Вапцарова за нейната гражданската доблест, честност и благородство.