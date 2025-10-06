Жители на кв. “Чайка” във Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона в района

Жители на кв. “Чайка” във Варна се събраха на протест против зелената зона в района, която ще бъде въведена от 20 ноември. Хората се опасяват от краен недостиг на места за автомобилите.

Според събралите се варненци за 10 200 апартамента има 2 800 паркоместа , което поставя района в абсурдна ситуация.

Сред въпросите, поставени на протеста, бяха и тези за автомобилите с украинска регистрация, както и за наемателите на жилища, които наричат “зелената зона” - “втори данък”. Протестиращите събират подписи, в подкрепа на исканията си.