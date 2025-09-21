Жители на с. Труд протестират заради липсата на редовен автобус до Пловдив

Жители на село Труд затвориха пътя Пловдив - Карлово, който минава през селото в знак на протест срещу липсата на редовна автобусна линия с областния град. Те настояват да бъде възстановена автобусна линия № 1 като основна за тях транспортна връзка с Пловдив.

Ако искането им не бъде изпълнено, хората се заканват, че ще преминат към безсрочни протестни действия. Повече от 5000 са жителите на село Труд, голяма част от тях работят и учат в Пловдив, а транспортният им проблем продължава от години, като към момента за да пътуват до и от града, разчитат основно на лични автомобили и частни маршрутни линии, които обаче са нередовни и се обслужват от бусчета, които трудно побират пътуващите, особено в пиковите часове.

За проблема за информирани общините Марица и Пловдив, както и областния управител, министъра на транспорта и депутати, но до момента няма резултат. Протестиращите настояват министър Гроздан Караджов на място да се запознае с транспортния хаос в най-голямото село край Пловдив.