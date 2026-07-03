БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Жители на Струмяни протестираха заради липса на вода и високи сметки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Запази
Жители на Струмяни протестираха заради липса на вода и високи сметки
Слушай новината

Жители на община Струмяни излязоха на протест заради проблеми с водоснабдяването. Хората настояват за трайно решение на дългогодишните проблеми с липсата на вода, загубите по водопреносната мрежа и високата цена на услугата.

Живка Котева живее във високите части на село Струмяни. Казва, че всяко лято в дома й има проблеми с водоснабдяването, така е и тази година.

Живка Котева: "Юли ни спираше водата, юни, не юли. Спираше водата, обаждаме се, няма повреда, няма нищо. Ние през цялото време, лятно време нямаме вода. Ходя на работа в Илинденци там има вода, колкото искаш, а ние сме по-ниско, би трябвало да има вода."

Бойка Милева: "Не живеем тук и когато дойдем вода няма и тя като дойде имам чувството че крана на чешмата ще ми падне, въздух. Явно ние плащаме въздух."

Зорка Чимева: "Ние сме най-високата точка на селото, водата ни я спират когато им хрумне."

Гергана Петрова: "Водата не достига заради течащите тръби, те са слагани през 60-те години и огромна част са етернитни и се пукат, освен че са канцерогенни. От спуканите тръби тече може би над 60-70 процента от водата изтича в деретата и просто не достига до домакинствата на хората."

Хора от селото недоволстват и от начина на отчитане на сметките за вода.

Валентин Терзийски: "В момента съм завел дело срещу ВиК асоциацията в Благоевград… Всеки месец, аз съм сам, съм харчил по кубик, два, три. Септември месец 2024 ми начисляват за две седмици 280 кубика."

От ВиК – Благоевград отхвърлят твърденията за системни проблеми при отчитането на водомерите и събирането на сметките. В писмена позиция до БНТ от дружеството посочват, че през последните години в общината са извършени ремонти на водопроводната мрежа, подменени са стотици водомери и през тази година продължават инвестициите за ограничаване на загубите на вода.

Емил Илиев, кмет на община Стумяни: "Работим плътно с държавния оператор ВиК Благоевград. Продължават инвестициите сами разбирате, че проблемите са наслоени през годините, но политиката на общината е подмяна на водопроводи, връзване на резерви, които са прекъснати. В Струмяни чакаме само да намерим цялостно финансиране, за да не разкопаваме улица по улица, като беше досега. Има изготвен проект с разрешение за сроеж, така че подали сме го за финансиране и това ще се случи."

Заради проблемите с водоснабдяването и цената на водата жители настояват общината да напусне ВиК асоциацията.

Гергана Петрова: "Когато имаше много големи протести, пак срещу ВиК Благоевград и за правото на хората тук да имат вода, тогава много хора в знак на протест престанаха да плащат. След протестите нашият общински съвет взе решение за излизане от асоциацията и задължи кмета Емил Илиев да направи ново общинско ВиК дружество. Вече 7 години чакаме тези обещания и тези решения на местния парламент да бъдат изпълнени. В момента на идване на ВиК Благоевград и влизане на общината ни в асоциацията, вдигнаха водата тройно. Тогава беше 60 стотинки, стана на един и шейсет и нещо, а сега в момента плащаме най-скъпата вода на юг от Дефилето. Един кубик вода е 1,72 цента, а примерно в съседна Кресна е само 30 цента."

Иван: "Те са незаконен оператор ВиК Благоевград."

От Асоциацията по ВиК в област Благоевград посочиха, че община Струмяни е член на асоциацията, а ВиК – Благоевград е законният оператор на територията от началото на 2019 година. Искане за напускане на асоциацията от страна на малката община е било разгледано още през 2020 година, но не е получило необходимата единодушна подкрепа.

#вода #ВиК Благоевград #Струмяни #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
4
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън
6
Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Регионални

Втори ден след пожара в София: Столичната община отчита добри показатели за качеството на въздуха
Втори ден след пожара в София: Столичната община отчита добри показатели за качеството на въздуха
Остават препоръките за ограничаване на външните дейности заради замърсения въздух в София Остават препоръките за ограничаване на външните дейности заради замърсения въздух в София
Чете се за: 01:15 мин.
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 02:00 мин.
Заради засиления трафик ще ограничават камиони по „Тракия“, „Струма“ и Кресненското дефиле Заради засиления трафик ще ограничават камиони по „Тракия“, „Струма“ и Кресненското дефиле
Чете се за: 03:55 мин.
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
14954
Чете се за: 00:57 мин.
Отново се запали Регионалното депо за отпадъци край село Равадиново Отново се запали Регионалното депо за отпадъци край село Равадиново
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Ден на траур в Киев: Нови удари срещу Украйна Ден на траур в Киев: Нови удари срещу Украйна
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Заради засиления трафик ще ограничават камиони по „Тракия“, „Струма“ и Кресненското дефиле Заради засиления трафик ще ограничават камиони по „Тракия“, „Струма“ и Кресненското дефиле
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Опасно време: Жега и пожари в Европа Опасно време: Жега и пожари в Европа
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Остават препоръките за ограничаване на външните дейности заради...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: Блицконтрол и парламентарен контрол са предвидени в...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Гръмотевични бури и в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ