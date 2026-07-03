Жители на Струмяни протестираха заради липса на вода и високи сметки

Жители на община Струмяни излязоха на протест заради проблеми с водоснабдяването. Хората настояват за трайно решение на дългогодишните проблеми с липсата на вода, загубите по водопреносната мрежа и високата цена на услугата.

Живка Котева живее във високите части на село Струмяни. Казва, че всяко лято в дома й има проблеми с водоснабдяването, така е и тази година.

Живка Котева: "Юли ни спираше водата, юни, не юли. Спираше водата, обаждаме се, няма повреда, няма нищо. Ние през цялото време, лятно време нямаме вода. Ходя на работа в Илинденци там има вода, колкото искаш, а ние сме по-ниско, би трябвало да има вода."

Бойка Милева: "Не живеем тук и когато дойдем вода няма и тя като дойде имам чувството че крана на чешмата ще ми падне, въздух. Явно ние плащаме въздух."

Зорка Чимева: "Ние сме най-високата точка на селото, водата ни я спират когато им хрумне."

Гергана Петрова: "Водата не достига заради течащите тръби, те са слагани през 60-те години и огромна част са етернитни и се пукат, освен че са канцерогенни. От спуканите тръби тече може би над 60-70 процента от водата изтича в деретата и просто не достига до домакинствата на хората."

Хора от селото недоволстват и от начина на отчитане на сметките за вода.

Валентин Терзийски: "В момента съм завел дело срещу ВиК асоциацията в Благоевград… Всеки месец, аз съм сам, съм харчил по кубик, два, три. Септември месец 2024 ми начисляват за две седмици 280 кубика."

От ВиК – Благоевград отхвърлят твърденията за системни проблеми при отчитането на водомерите и събирането на сметките. В писмена позиция до БНТ от дружеството посочват, че през последните години в общината са извършени ремонти на водопроводната мрежа, подменени са стотици водомери и през тази година продължават инвестициите за ограничаване на загубите на вода.

Емил Илиев, кмет на община Стумяни: "Работим плътно с държавния оператор ВиК Благоевград. Продължават инвестициите сами разбирате, че проблемите са наслоени през годините, но политиката на общината е подмяна на водопроводи, връзване на резерви, които са прекъснати. В Струмяни чакаме само да намерим цялостно финансиране, за да не разкопаваме улица по улица, като беше досега. Има изготвен проект с разрешение за сроеж, така че подали сме го за финансиране и това ще се случи."

Заради проблемите с водоснабдяването и цената на водата жители настояват общината да напусне ВиК асоциацията.

Гергана Петрова: "Когато имаше много големи протести, пак срещу ВиК Благоевград и за правото на хората тук да имат вода, тогава много хора в знак на протест престанаха да плащат. След протестите нашият общински съвет взе решение за излизане от асоциацията и задължи кмета Емил Илиев да направи ново общинско ВиК дружество. Вече 7 години чакаме тези обещания и тези решения на местния парламент да бъдат изпълнени. В момента на идване на ВиК Благоевград и влизане на общината ни в асоциацията, вдигнаха водата тройно. Тогава беше 60 стотинки, стана на един и шейсет и нещо, а сега в момента плащаме най-скъпата вода на юг от Дефилето. Един кубик вода е 1,72 цента, а примерно в съседна Кресна е само 30 цента."

Иван: "Те са незаконен оператор ВиК Благоевград."

От Асоциацията по ВиК в област Благоевград посочиха, че община Струмяни е член на асоциацията, а ВиК – Благоевград е законният оператор на територията от началото на 2019 година. Искане за напускане на асоциацията от страна на малката община е било разгледано още през 2020 година, но не е получило необходимата единодушна подкрепа.