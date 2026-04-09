Жоао Фонсека заслужи място на първи Мастърс 1000 четвъртфинал

Жоао Фонсека се класира за четвъртфинал на турнир от сериите Мастърс 1000 за първи път в кариерата си. Бразилецът показа много силна игра и победи Матео Беретини с 6:3, 6:2 в четвъртък на турнира в Монте Карло.

19-годишният тенисист впечатли с разнообразие от отлични удари и агресивен стил пред пълните трибуни на „Court des Princes“ , като не остави шанс на Беретини, който в предишния кръг бе разгромил Даниил Медведев с 6:0, 6:0.

Фонсека спечели 94% от точките на първи сервис в първия сет и не позволи лекото колебание в началото на втория да го разклати. Италианецът успя да направи пробив в началото на частта, но веднага отговори с мощен форхенд по правата за 2-2, което предизвика бурна реакция от трибуните.

Въпреки това Фонсека продължи да играе настъпателно, разкарвайки съперника си по целия корт, за да си върне контрола и да затвори мача след 75 минути. Той е първият бразилец на четвъртфинал в турнир от категория Мастърс 1000 от 2011 година насам, когато това направи Томас Белучи в Мадрид, както и най-младият тенисист, достигал тази фаза в Монте Карло след Рафаел Надал и Ришар Гаске през 2005 година.

Фонсека, който участва за първи път в турнира в Монте Карло, се изкачва с пет позиции до №35 в ранглистата на живо на ATP, след като изравни баланса си срещу Беретини на 1-1. В следващия кръг той ще се изправи срещу третия поставен Александър Зверев, който в същото време се справи на централния корт с белгиеца Зизу Бергс.

Бразилецът е вторият тенисист, роден през 2006 година, който достига до четвъртфинал на турнир от сериите Мастърс 1000, след като това направи и Мартин Ландалусе в Маями миналия месец.