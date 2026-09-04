Жозе Моуриньо има специален план за Диоманде и не бърза да го превръща в титуляр

Жозе Моуриньо следва внимателно изготвен план за интегрирането на Ян Диоманде в Реал Мадрид. Въпреки че клубът плати 125 милиона евро за 19-годишния национал на Кот д'Ивоар, португалският специалист не възнамерява да прибързва с превръщането му в неизменен титуляр.

Диоманде записа съответно 25, 6 и 26 минути в първите три мача на Реал през сезона срещу Еспаньол, Реал Сосиедад и Малага. Ограниченото му игрово време може да изглежда изненадващо предвид огромната инвестиция в него, но е част от стратегията на Моуриньо.

Португалецът иска да предпази младия футболист от прекомерните очаквания и постепенно да го адаптира към изискванията в Мадрид.

"Трябва да върви стъпка по стъпка. Работи много и добре. Той е открит и скромен, иска да се учи и слуша съотборниците си. Ще израства. Не мога да гледам на 120 или 130 милиона. Трябва да гледам на футболист, който идва след сезон на високо ниво в Лайпциг. Когато се говори за толкова голяма сума, се очаква някой да дойде и веднага да помете всичко. Но не е така. Това е младо момче. Спокойствие“, коментира Моуриньо след двубоя с Малага.

По този начин наставникът преследва две цели. Освен че дава необходимото време на Диоманде да се приспособи, той запазва и баланса в съблекалнята, като не пренебрегва играчи като Арда Гюлер и Браим Диас, които направиха силна предсезонна подготовка и вече са изградили своя статут в отбора.

Идеята е да не бъде повторен сценарият с Франко Мастантуоно при Шаби Алонсо, когато аржентинецът получи сериозна роля веднага след пристигането си за сметка на по-утвърдени футболисти. Според испанските медии именно подобен подход Моуриньо иска да избегне с Диоманде.

Планът предвижда игровото време на крилото постепенно да се увеличава, като крайната цел е той да се превърне в титуляр. Паралелно с това Моуриньо работи активно с него в тренировките, за да му помогне да разбере по-добре тактическите изисквания и начина на игра на Реал Мадрид.

Самият Диоманде приема спокойно ситуацията и има пълно доверие на своя треньор. Въпреки младостта си той вече натрупа сериозен опит на най-високо ниво. През миналия сезон записа 33 участия в 34-те мача на Лайпциг в Бундеслигата, като започна като титуляр в 28 от тях и завърши кампанията с 12 гола и 8 асистенции.

Връзката между Диоманде и Моуриньо е била ключова и за трансфера. След преминаването си в Мадрид футболистът разкри, че португалецът лично го е потърсил рано сутринта, за да го убеди да стане част от отбора.

"Моуриньо ме събуди в пет сутринта, за да говори с мен. Каза ми: "Искам те в моя отбор“. Аз му отговорих: "Ако искаш да дойда, разбира се, че ще дойда“. Той е приятел и шеф. Ще умра за Моуриньо“, заяви тогава Диоманде.

Засега 19-годишният талант остава в ролята на футболист, който постепенно трупа минути, но планът на Моуриньо е ясен – да свали напрежението от най-скъпото попълнение в историята на Реал Мадрид и постепенно да го превърне в основна фигура в състава.