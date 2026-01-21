Златото с нов рекорд на фона на напрежение и пазарни сътресения

Златото продължава рязкото си поскъпване и днес, достигайки нови рекордни нива. Причината е засиленото търсене на т.нар. „инвестиции убежище“ заради напрежението около Гренландия и проблеми на финансовите пазари.

Към 9:00 ч. българско време цената на златото се повиши с 1,62% до около 4840 долара за унция, след като по-рано през деня докосна исторически връх близо до 4888 долара.

Напрежението се засили, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп не отстъпи от позицията си по Гренландия в навечерието на речта си на Световен икономически форум в Давос. Това доведе до остри реакции от европейски лидери и страхове от нова търговска война.

На пазарите допълнително напрежение създаде и сривът на японските държавни облигации, който накара инвеститорите да избягват рискови активи и да търсят сигурност в златото и другите благородни метали.

Интересът към златото се подкрепя и от централните банки. Националната банка на Полша обяви планове да купи още 150 тона злато, а централната банка на Боливия възобнови покупките след нови правила, приети в края на 2025 г.

Всичко това прави златото един от най-търсените активи в момент на политическа несигурност и финансови сътресения.