Зографски отпадна в квалификацията в Планица

Българинът Владимир Зографски отпадна в квалификацията на състезанието в Планица (Словения) от Световната купа по ски скок. Той завърши на 45 място и не се класира за състезанието в петък.

Зографски направи опит от 195.0 метра и завърши с резултат 168.6 точки.

На първо място е представителят на домакините Анже Ланишек със скок от 211.0 метра и 242.5 точки. Втори е световният и олимпийски шампион Домен Превц (Словения) с 240.3 точки от опит 234.5 метра. На трета позиция е австриецът Щефан Ембахер - 230.0 метра и 239.7 точки.