Зони и такси за паркиране - как в съседните страни се справят с проблема

Нарастващ брой автомобили, недостатъчно паркинги, мъчително търсене на място за паркиране - тази картина е добре позната не само в София, но и в столиците на нашите съседки. Как е уредено паркирането там и какви такси прилагат местните власти в пет балкански столици и в Истанбул.

АТИНА

Гръцката столица Атина разполага със система за контролирано паркиране (PARKinATHENS), разработена от общинските власти и функционираща от 2006 г. с различни модификации и надграждания. Тя цели да улесни гражданите и гостите на града да намират свободни места за паркиране в централните части, където има голям трафик.

Системата включва четири категории паркоместа. Обхваща 5177 места за превозни средства на жители на града, 3463 места за посетители, 1604 места за двуколесни превозни средства – мотори и мотопеди, както и 1000 специални места за хора с увреждания.

Контролираното паркиране важи за местата за посетители от 09.00 ч. сутринта до 21.00 ч. през работни дни, и до 16:00 ч. в събота. При местата на жителите и специалните места системата за контролирано паркиране важи денонощно и през цялата година, без времево ограничение за всички дни и часове.

Плащането се извършва по три начина: чрез приложението myathenspass; чрез ПОС терминал в оторизирани будки или магазини; с покупка на „надраскваща“ се карта.

За посетителите максималната продължителност на разрешеното паркиране е три часа, а таксите за паркиране възлизат на 0,50 евро за половин час паркиране и се увеличават с 0,50 евро на всеки половин час, до втория час, където достигат 2 евро. За паркиране два часа и половина потребителят трябва да заплати 4 евро, а за три часа - 6 евро.

Превозните средства с инвалиден знак могат да паркират свободно на местата за посетители, без заплащане на такса, всички дни и часове.

Постоянните жители могат да се обърнат към Община Атина, за да им бъде предоставен специален стикер на жител, който да поставят на видно място на предното стъкло на автомобила си. Така могат да паркират безплатно, но само ако живеят в съответната зона, иначе също трябва да заплатят.

Градът разполага и с два общински паркинга, където също има обособени места за хора със специални потребности. Заради многото превозни средства често водачите на мотори и мотопеди паркират на тротоарите, което понякога води до глоби, ако полицейските власти преценят, че това затруднява движението на пешеходците.

В центъра на града функционират и множество охраняеми частни паркинги, използвани от туристите, където цената обикновено е 1 евро на час за леки автомобили. В някои платени паркинги се начислява и първоначална такса от 12 евро.

АНКАРА

Турската столица с население от близо 5,8 млн. души и 2,8 млн. коли, по данни на Турския статистически институт, разполага със седем големи общински паркинга в различните райони на града. Общият им капацитет е 1204 автомобила, а самите паркинги се делят на четири вида – крайпътен паркинг, паркинг за почивка, открит и закрит паркинг. Последните промени в цените за паркиране на общинските паркинги в Анкара са извършени на 15 януари 2025 г.

Паркирането на крайпътен паркинг за време до петнайсет минути е безплатно. Паркирането от петнайсет минути до един час струва 60 турски лири или 1,20 евро, от един до два часа – 70 турски лири или 1,40 евро, от два до шест часа – 90 турски лири или 1,80 евро, от шест до девет часа – 100 турски лири или 2 евро, от девет до двайсет и четири часа – 115 турски лири или 2,30 евро.

На откритите и закритите паркинги няма възможност за безплатен престой. Цените за паркиране на автомобила на откритите и закритите паркинги са еднакви в първите часове, но при престой над девет часа паркиране на закрит паркинг става по-скъпо, отколкото на открит. Паркирането и на открит, и на закрит паркинг до един час струва 70 турски лири или 1,40 евро, от един до четири часа – 85 турски лири или 1,70 евро, паркирането на открит паркинг от четири до осем часа струва 100 турски лири или 2 евро, същата е сумата за паркиране на закрит паркинг, но за различен интервал от време – от четири до девет часа.

Паркирането на открит паркинг за срок от осем до дванайсет часа струва 115 турски лири или 2,30 евро, а на закрит паркинг цената се определя за срок от девет до дванайсет часа и е 150 турски лири или 3 евро. Паркирането на открит паркинг за срок от дванайсет до двайсет и четири часа струва 150 лири или 3 евро. Паркирането на закрит паркинг за същия период е по-скъпо – 200 лири или 4 евро.

Паркирането на паркинг за почивка се заплаща за денонощие и струва 50 лири или 1 евро.

В града няма разделяне на "синя" и "зелена" зона. Не е въведена и система за СМС паркиране.

ИСТАНБУЛ

Истанбул, чието население заедно с предградията наближава 20 милиона души, е сред най-големите метрополии в света. По данни на Турския статистически институт (TÜİK) за миналата година в града са регистрирани близо 5,4 милиона моторни превозни средства.

В закон, приет през 2021 г., се посочва, че е задължително изграждането на подземен паркинг за всеки жилищен блок. Понеже това изискване не е било изпълнявано в предишни години и поради постоянно растящия брой автомобили обаче, проблемът с паркирането е достигнал сериозни измерения, отбелязват експерти.

В Истанбул са регистрирани общо 7195 паркинга с капацитет 1 143 907 места, което ясно показва недостига на фона на броя на превозните средства в мегаполиса. В града функционира системата İSPARK — дъщерно дружество на Голямата община на Истанбул, което управлява десетки открити и закрити паркинги в европейската и азиатската част на града.

Цените не се различават според района. Таксата за престой до един час е 100 турски лири (около 2 евро), а за денонощие може да достигне до 400 турски лири (приблизително 8 евро). Откритите паркинги с бариера са предпочитани за кратък престой, докато многоетажните паркинги предлагат по-висока степен на сигурност и модерни технологии, без ограничения във времето за ползване.

Експертите посочват, че İSPARK е технологично решение, с което общината намалява площите, заети от паркирани автомобили, с до 40 на сто. В същото време недостигът на общински паркоместа създава възможности за частни оператори. Според публикация на турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк на някои места, особено в централните райони, таксите за паркиране достигат баснословни размери — до 1500 турски лири (над 30 евро) на ден.

В Истанбул е обичайна гледка улиците да бъдат задръстени с паркирани автомобили, което затруднява пешеходците, а на този етап не се очертава решение на проблема. По данни на международната база за качество на живот Numbeo, цитирани от изданието „Айдънлък“, Турция е на 12-о място сред 20-те страни в света, в които трафикът парализира ежедневието на хората.

БЕЛГРАД

От 1 февруари 2025 г. в Белград в делничните дни от 7 до 21 ч. един час паркиране в червената зона струва 80 динара (0,68 евро), 65 динара (0,55 евро) в жълтата зона, 55 динара (0,46 евро) в зелената зона и 45 динара (0,38 евро) в синята зона. В лилавата зона 30 минути паркиране са 120 динара (около 1 евро).

Цената на електронен целодневен билет за паркиране в червената, жълтата, зелената и лилавата зона е 3000 динара (около 25,50 евро), а в синята зона - 2000 динара (17 евро).

За всички потребители, които платят дневен билет за 20 дни има 50 процента отстъпка, което означава, че цената му ще бъде 1500 динара (малко под 13 евро) в червената, жълтата, зелената и лилавата зона или 1000 динара (8,50 евро) в синята зона.

От 14 юли паркирането в Стари град (центъра) на сръбската столица Белград е разрешено само за 30 минути, без възможност за удължаване. Таксуването в Стари град в Белград е в интервала от 7 до 21 ч., а от 14 юли са въведени такси и през почивните дни - в събота от 7 до 22 ч., а в неделя - от 7 до 14 ч.

Тогава бе въведена и промяна в границите на зоните за паркиранe, като предишната жълта зона стана червена, с ограничение на времето за паркиране от 60 минути и възможност за удължаване с още 30 минути. Формирана бе и нова, бяла зона с ограничение от 120 минути за паркиране и с възможност за удължаване с още 60 минути.

От Белградската община препоръчват на посетителите на централните райони да използват градския транспорт, който е безплатен на територията на целия град от 1 януари 2025 г., или да използват обществени паркинги, ако все пак искат да дойдат до центъра на Белград с кола.

БУКУРЕЩ

В Румъния няма официално разграничение на "синя" и "зелена" зона както в някои други държави. Таксата за паркиране в центъра на града е фиксирана на 5 леи на час (1 евро) и важи от понеделник до петък, между 08:00 и 20:00 часа. Дневната тарифа е 30 леи (около 6 евро), а месечният абонамент възлиза на 500 леи (приблизително 100 евро). Заплащането става чрез паркинг автомати, чрез SMS на кратък номер 7576 (това не важи за чуждестранни мобилни оператори) или чрез мобилни приложения като „Parking București“ или „AmParcat.ro“. Продължителността на престоя е различна за различните зони. Често те са обозначени със знаци.

200 леи (40 евро) глоба и скоба заплашват всеки, който остави колата си на обществен паркинг и не заплати таксата в рамките на 15 минути. Ако заемете определено паркомясто без право, рискувате глоба от 500-1000 леи (100-200 евро) и евентуално вдигане на автомобила от паяк. Глобите се налагат автоматично чрез система за видео наблюдение и разпознаване на регистрационните номера. Ако автомобилът бъде засечен многократно в нарушение, санкциите могат да се натрупат. Плащането на глобите може да се извърши онлайн чрез Ghișeul.ro, в банкови клонове или чрез банков превод.

Местните жители могат да получат валиден пропуск за паркиране пред дома си, в зависимост от наличието на свободни места и разпоредбите в съответния сектор. Този пропуск осигурява безплатно паркиране на определените за живущите места.

СКОПИЕ

В центъра на столицата на Северна Македония има обособени паркинги на общественото дружество „Градски паркинг” към град Скопие и към самата община Център, както става ясно от различните табели, поставени на съответния паркинг.

„Градски паркинг” разполага с няколко многоетажни паркинга, в които таксата за паркиране е 30 денара за час (приблизително 0,50 евро).

Паркингите по улиците са разделени на зони, в зависимост от отдалечеността от идеалния център на града. Таксите за час престой на тези паркинги е 75 денара (1,20 евро) за зона А0, 40 денара (0,64 евро) за зона A, 30 денара (0,48 евро) за зона В и по 25 денара (0,40 евро) за зони С и D. В тези зони има възможност да се предплати също месечно и целогодишно паркиране, като в зависимост от зоната, цената се движи между 4000 (около 65 евро) и 1000 денара (16 евро) на месец.

снимки: БТА и илюстративни

По улиците в община Център на Скопие също има табели, обозначаващи местата за паркиране, като те също са разделени на три зони в зависимост от отдалечеността от идеалния център. На тези паркинги таксите за час паркиране са 100 денара (1,60 евро) за зона Нула, 70 денара (1,10 евро) за първа зона и 60 денара (1 евро) за втора зона. Паркирането се заплаща чрез СМС, като на табелите са отбелязани съответните цени.

В останалите общини на града паркирането е по-спокойно и цените на паркингите се определят от общинските съвети по места.