Звездата на Малори Бран изгря у дома

Когато публиката в Кран Монтана видя времето 1:17.34 до името на Малори Блан, реакцията беше смесица от изненада, възторг и неверие. Само секунди по-късно младата швейцарка вече беше в центъра на най-големия момент в кариерата си - първа победа в старт от Световната купа и то на родна земя.

В супергигантския слалом, който се превърна в основното събитие на уикенда след отмяната на спускането заради лошо време, Блан показа зрелост, смелост и скорост, с които остави зад себе си две от най-големите имена в дисциплината. Това са именно София Годжа и Брийзи Джонсън.

️ Malorie Blanc delighted her home Swiss fans by storming to victory in Saturday's final World Cup super-G race before the Winter Olympics.

Само с едно предишно качване на подиума в Световната купа за второто място в спускането в Санкт Антон през 2025 г. Блан направи огромната крачка напред именно там, където очакванията и напрежението са най-големи.

"С атмосферата тук е невероятно. Толкова съм щастлива, че спечелих нещо подобно. Все още не мога да го осъзная - просто е невероятно“, призна развълнуваната швейцарка след финала.

Решаващ се оказа последният сектор, в който Бланк постигна впечатляващите 12.79 секунди – разлика, която ѝ позволи да изпревари Годжа с 18 стотни. Италианката, която преследваше девета победа в супергигантски слалом, този път трябваше да се задоволи с второто място, но продължи силния си сезон и увеличи аванса си в генералното класиране в дисциплината.

"Януари не беше добър за мен, особено в спускането. Знаех, че тази писта ми подхожда и се опитах да скирам максимално агресивно“, коментира Годжа, която вече гледа към предстоящите Олимпийски игри с ясната цел да повтори успеха си пред родна публика в Италия.

TRIS D'ASSI



Sofia Goggia, Malorie Blanc e Breezy Johnson.



Третата позиция зае американката Брийзи Джонсън. За нацията, която представлява 30-годишната американка, това се оказа подиум с особена стойност след трудните дни за тима на САЩ и травмата на Линдзи Вон. За Джонсън това беше доказателство, че упоритостта в една от най-техничните дисциплини рано или късно се възнаграждава.

"Винаги съм искала да бъда силна в супергигантския слалом, но трудно сглобявах едно перфектно каране. Днес, когато видях времето си, бях шокирана“, сподели тя.

Но този ден принадлежеше на Малори Бланк. На 22 години, със само втори подиум в кариерата си, тя вече не е просто обещание, а реален фактор в елита на женските алпийски ски. Победата в Кран Монтана e символ на ново поколение и ясен знак, че Швейцария има ново име, което може да мечтае смело преди Милано/Кортина 2026.

И когато финалната линия беше пресечена, а аплодисментите не стихваха, Блан го каза най-просто и най-истински:

"Знаех, че мога да карам бързо. Днес просто се опитах да бъда свободна“, призна в момент на откровение големият победител от Кран Монтана.