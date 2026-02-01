БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Звездата на Малори Бран изгря у дома

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
Запази

22-годишната швейцарка шокира фаворитките в супергигантския слалом в Кран Монтана за първа победа в Световната купа и даде заявка преди Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

звездата малори бран изгря дома
Слушай новината

Когато публиката в Кран Монтана видя времето 1:17.34 до името на Малори Блан, реакцията беше смесица от изненада, възторг и неверие. Само секунди по-късно младата швейцарка вече беше в центъра на най-големия момент в кариерата си - първа победа в старт от Световната купа и то на родна земя.

В супергигантския слалом, който се превърна в основното събитие на уикенда след отмяната на спускането заради лошо време, Блан показа зрелост, смелост и скорост, с които остави зад себе си две от най-големите имена в дисциплината. Това са именно София Годжа и Брийзи Джонсън.

Само с едно предишно качване на подиума в Световната купа за второто място в спускането в Санкт Антон през 2025 г. Блан направи огромната крачка напред именно там, където очакванията и напрежението са най-големи.

"С атмосферата тук е невероятно. Толкова съм щастлива, че спечелих нещо подобно. Все още не мога да го осъзная - просто е невероятно“, призна развълнуваната швейцарка след финала.

Решаващ се оказа последният сектор, в който Бланк постигна впечатляващите 12.79 секунди – разлика, която ѝ позволи да изпревари Годжа с 18 стотни. Италианката, която преследваше девета победа в супергигантски слалом, този път трябваше да се задоволи с второто място, но продължи силния си сезон и увеличи аванса си в генералното класиране в дисциплината.

"Януари не беше добър за мен, особено в спускането. Знаех, че тази писта ми подхожда и се опитах да скирам максимално агресивно“, коментира Годжа, която вече гледа към предстоящите Олимпийски игри с ясната цел да повтори успеха си пред родна публика в Италия.

Третата позиция зае американката Брийзи Джонсън. За нацията, която представлява 30-годишната американка, това се оказа подиум с особена стойност след трудните дни за тима на САЩ и травмата на Линдзи Вон. За Джонсън това беше доказателство, че упоритостта в една от най-техничните дисциплини рано или късно се възнаграждава.

"Винаги съм искала да бъда силна в супергигантския слалом, но трудно сглобявах едно перфектно каране. Днес, когато видях времето си, бях шокирана“, сподели тя.

Но този ден принадлежеше на Малори Бланк. На 22 години, със само втори подиум в кариерата си, тя вече не е просто обещание, а реален фактор в елита на женските алпийски ски. Победата в Кран Монтана e символ на ново поколение и ясен знак, че Швейцария има ново име, което може да мечтае смело преди Милано/Кортина 2026.

И когато финалната линия беше пресечена, а аплодисментите не стихваха, Блан го каза най-просто и най-истински:

"Знаех, че мога да карам бързо. Днес просто се опитах да бъда свободна“, призна в момент на откровение големият победител от Кран Монтана.

Свързани статии:

Малори Блан триумфира в супергигантския слалом при жените в Кран Монтана
Малори Блан триумфира в супергигантския слалом при жените в Кран Монтана
Това е първа победа за 22-годишната Малори Блан за Световната купа,...
Чете се за: 02:55 мин.
#Малори Блан #Кран Монтана #Брийзи Джонсън #София Годжа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Други спортове

Отново силен резултат за Божидар Саръбоюков
Отново силен резултат за Божидар Саръбоюков
Спортни новини 03.02.2026 г., 20:50 Спортни новини 03.02.2026 г., 20:50
Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
Чете се за: 04:02 мин.
Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас
Чете се за: 03:35 мин.
Павел Николов и Мирослав Минчев последователно подобриха националния рекорд на 200 м летящ старт по пистово колоездене Павел Николов и Мирослав Минчев последователно подобриха националния рекорд на 200 м летящ старт по пистово колоездене
Чете се за: 01:15 мин.
Италианецът, който пренесе огъня през времето Италианецът, който пренесе огъня през времето
Чете се за: 06:57 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ