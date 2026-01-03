Звездно шоу тази вечер: Квадрантидите стигат своя пик

Максимумът на метеорния поток Квадрантиди настъпва около 23:00 ч. българско време тази вечер.

Квадрантидите са първият метеорен поток за 2026 година. В пиковия момент могат да се видят до около 80 метеора на час, но максимумът е много кратък – по-малко от половин час. Метеорите навлизат в земната атмосфера със скорост 41 километра в секунда.

Потокът е свързан с облак от космически частици, останали след астероида 2003 EH1. Земята преминава през този облак в периода от 28 декември до 12 януари, когато Квадрантидите са активни.

Тази година наблюденията ще са затруднени, защото Луната е пълна и силната ѝ светлина ще пречи да се виждат по-слабите „падащи звезди“.

Днес Земята е и в перихелий – най-близката си точка до Слънцето за годината. Това се случва в 19:15 ч., при разстояние около 147 милиона километра, когато планетата ни се движи най-бързо по орбитата си.

През 2026 година лятното часово време ще бъде въведено на 29 март, а връщането към зимно часово време ще стане на 25 октомври.