„Брифтопия“ събира артисти от България и света в Габрово

Музеят Дом на хумора и сатирата подготвя първата си международна лаборатория, която е част от 26-ото Габровско биенале на хумора и сатирата в изкуството.

Инициативата се нарича „Брифтопия: изкуството между кризи и въображение“ и ще се провежда от 21 март до 30 юни. В нея ще участват български и чуждестранни артисти, които ще представят нови творби – пърформанси, видео, интерактивни инсталации и работилници. Куратор на проекта е Снежана Кръстева.

Терминът „брифтопия“ съчетава думите „кратко“ и „утопия“ и описва идея за малки, но силни проблясъци на надежда за бъдещето, създадени чрез изкуството. Според артистите това са моменти, в които въображението помага на хората да се ориентират в трудни времена.

Проектът е първата стъпка към голямото биенале и има за цел да утвърди Габрово като важен център за съвременно изкуство и международен културен обмен.

По време на лабораторията ще има още срещи с артисти, кураторски турове, работилници и международен симпозиум през май 2026 г.