„Денят започва с Георги Любенов“ - 1000 броя по-късно

14 години след началото си „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ 1 ще отбележи своя брой 1000 със специално четиричасово издание на живо от Народен театър „Иван Вазов“ на 19 септември, събота, от 8.00 до 12.00 ч.

Сред гостите на брой 1000 ще бъдат президентът Илияна Йотова и генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Пред водещия Георги Любенов ще застанат футболната легенда Димитър Бербатов и актьорът, качил българското знаме на сцената на „Оскарите“, Димитър Маринов. Интервю за празничния ефир ще даде и световноизвестната оперна певица Соня Йончева, а режисьорът Виктор Божинов за първи път ще разкрие подробности за новия сезон на „Под прикритие“.

В четиричасовото предаване „Денят започва с Георги Любенов“ на 19 септември ще се включат гранддамата на българската естрада Йорданка Христова и емблематичната народна певица Николина Чакърдъкова, която със своя ансамбъл ще огласи пространството пред Народния театър. Музикални изненади са подготвили още прекрасните момичета от квартет „Дестини“.

В специалния брой 1000 зрителите ще се върнат назад във времето, за да проследят развитието на предаването от 2012 г. до днес чрез кадри от Златния архив на БНТ. Ще бъдат припомнени и срещи с някои от емблематичните личности, гостували в „Денят започва с Георги Любенов“ през годините и вече напуснали този свят.

Празничното предаване „Денят започва с Георги Любенов“ ще се излъчва на живо от различни пространства в сградата на Народния театър и пред него. Две поколения артистични звезди от трупата ще се присъединят към гостите – актьорите Георги Мамалев и Александра Свиленова.

„Денят започва...в неделя“ стартира в ефира на Българската национална телевизия на 22 април 2012 г. Първоначално предаването е с продължителност два часа и се излъчва само в неделя, а днес водещият Георги Любенов посреща зрителите на обществената телевизия и в двата почивни дни от 8.00 до 11.00 ч. През годините то се утвърди като едно от най-разпознаваемите и предпочитани уикенд публицистични предавания в българския телевизионен ефир. Редактори са Теодора Каролеева, Джанан Дурал и Сашо Пенков. Дългогодишен режисьор е Станислав Терзиев, а от новия сезон в екипа се завръща Мария Христова, режисирала първия брой на предаването по Българската национална телевизия.