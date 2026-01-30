БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Лисицата и враната“ оживяха в училищен двор в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Запази
лисица разходи двора училище центъра софия
Слушай новината

Неочаквана сцена изненада хората тази сутрин в центъра на София. Лисица беше забелязана да се разхожда в двора на 6-о ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“, а кдрите бяха разпространени във Фейсбук групата "Забелязано в София".

Снимките предизвикаха много коментари и шеги. Някои хора споделят, че лисици се виждат все по-често и в Борисовата градина, недалеч от училището. Други смятат, че застрояването и липсата на спокойни места карат дивите животни да навлизат в града.

Много потребители сравниха сцената с известната басня на Езоп „Лисицата и враната“, като написаха, че тя сякаш е оживяла в реалния живот.

Случката е още едно напомняне, че природата и градът все по-често се срещат на неочаквани места – дори в училищния двор.

Последвайте ни

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
3
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
4
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
5
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи
6
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: У нас

Безплатно онлайн събитие представя възможностите на Space Camp Türkiye за деца от България
Безплатно онлайн събитие представя възможностите на Space Camp Türkiye за деца от България
МОН представи нова визия за използване на изкуствен интелект в училищата МОН представи нова визия за използване на изкуствен интелект в училищата
Чете се за: 00:42 мин.
Парламентът забрани деца по 14 години да ползват атракциони без придружител Парламентът забрани деца по 14 години да ползват атракциони без придружител
Чете се за: 01:07 мин.
Новините 29.01.2026 г. Новините 29.01.2026 г.
Чете се за: 04:52 мин.
Децата от Европейското училище говорят за фалшиви новини с кореспондента на БНТ в Брюксел Децата от Европейското училище говорят за фалшиви новини с кореспондента на БНТ в Брюксел
Чете се за: 02:10 мин.
Нов център в „София Тех Парк“ ще помага на спортистите чрез изкуствен интелект Нов център в „София Тех Парк“ ще помага на спортистите чрез изкуствен интелект
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ