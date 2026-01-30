„Лисицата и враната“ оживяха в училищен двор в София

Неочаквана сцена изненада хората тази сутрин в центъра на София. Лисица беше забелязана да се разхожда в двора на 6-о ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“, а кдрите бяха разпространени във Фейсбук групата "Забелязано в София".

Снимките предизвикаха много коментари и шеги. Някои хора споделят, че лисици се виждат все по-често и в Борисовата градина, недалеч от училището. Други смятат, че застрояването и липсата на спокойни места карат дивите животни да навлизат в града.

Много потребители сравниха сцената с известната басня на Езоп „Лисицата и враната“, като написаха, че тя сякаш е оживяла в реалния живот.

Случката е още едно напомняне, че природата и градът все по-често се срещат на неочаквани места – дори в училищния двор.