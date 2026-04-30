Парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ внесе 11 законопроекта в парламента, съобщиха от пресцентъра на формацията.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения предвижда въвеждане на задължителни минимални възнаграждения за медицинския персонал. Като за лекари, дентални лекари и магистър-фармацевти без специалност те се определят на не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти – не по-малко от 125%. Въвежда се и минимално допълнително заплащане за нощен труд, както и механизъм за ежегодна актуализация на възнагражденията. Ограничава се разликата между най-ниските и най-високите заплати в лечебните заведения до съотношение 10:1. Предвижда се печалба да не може да се разпределя, ако не са осигурени минималните нива на заплащане и увеличение на възнагражденията с поне 10%.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване предвижда въвеждане на задължително електронно уведомяване на здравноосигурените лица за всяка извършена спрямо тях медицинска или дентална дейност, както и за стойността, която НЗОК заплаща за нея.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана предвижда ограничаване на кръга лица, които могат да получават охрана от НСО, като се премахват досегашни основания за автоматично предоставяне на такава на народни представители и други лица.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност предвижда увеличение на прага за задължителна регистрация по ДДС от 51 130 евро на 85 000 евро. Основната цел е да се намали административната и финансовата тежест върху микро- и малките предприятия, както и да се стимулира предприемачеството и подобри бизнес средата.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки има за цел да въведе задължително прилагане на процедурите по обществени поръчки при закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия от лечебни заведения, финансирани с публични средства. Основната промяна е, че частните болници също ще попаднат в обхвата на закона, когато над 50% от приходите им са от държавния бюджет, общини или НЗОК. С проекта се премахва значението на формата на собственост и се поставя акцент върху източника на финансиране.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт въвежда две ключови групи изменения. Първо, създава се т.нар. „обществена квота“ при избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), като част от парламентарната квота се номинира от професионални и академични организации (адвокатурата, Съюза на юристите, Софийския университет и БАН). Целта е да се засили общественият характер на избора и да се ограничи политическото влияние. Второ, въвежда се ограничение върху правомощията на ВСС с изтекъл мандат – такива членове няма да могат да участват в ключови кадрови решения (назначения, повишения, преназначения). Допълнително се предвижда прекратяване на всички неприключили кадрови производства при влизане на закона в сила, което има характер на „мораториум“. Основният мотив е, че настоящият състав на ВСС функционира извън конституционно установения си мандат (почти втори мандат), което поставя под съмнение легитимността на решенията му.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване предвижда увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, като размерът се повишава от 50% на 100%. Промяната цели да насърчи майките да се върнат по-рано на работа, без да губят част от полагащото им се обезщетение. Създават се икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила и по-активно участие на майките на пазара на труда.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване предвижда промяна в режима на плащане на здравните осигуровки за лицата в отпуск по майчинство, като задължението се прехвърля от работодателите към държавата. Премахва се изискването работодателите да заплащат здравни вноски за служители в отпуск за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, като тези лица изрично се включват в групите, за които осигуровките се поемат от държавния бюджет.

Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца предвижда разширяване на обхвата на учениците, които имат право на еднократна помощ за началото на учебната година. Вместо досегашните трети и четвърти клас, правото се разпростира и върху пети, шести и седми клас. С това на практика всички ученици от първи до осми клас ще имат достъп до тази финансова подкрепа.

Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата задължава общините да осигурят безплатни краткосрочни места за престой и паркиране в близост до детски ясли, градини и училища за родители, които водят и вземат деца. Мотивите са свързани с решаването на сериозен проблем с липсата на достатъчно места за паркиране около учебните заведения, което води до задръствания, неправилно паркиране и допълнително замърсяване.

Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда променя режима на бащинския отпуск при раждане на дете, като запазва правото на 15 дни, но въвежда значително по-голяма гъвкавост при ползването му. Отпускът вече може да се използва от деня на раждането, а не само след изписване от болницата, и да се ползва наведнъж или на части до навършване на 1 година на детето. Основните мотиви са по-добра подкрепа за младите семейства и адаптиране към съвременните семейни нужди, при които бащата често участва активно още от раждането и в първата година.