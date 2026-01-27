БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румъния е все по-близо до първите си водородни влакове

Чете се за: 02:20 мин.
По света
Снимка: БГНЕС/Архив
След години на забавяния Румъния е все по-близо до въвеждането на първите водородни влакове. Процедурата за обществена поръчка за закупуването на 12 мотриси, задвижвани с водород, е в напреднал етап, съобщава изданието Libertatea, като се позовава на румънските власти.

През последните три години страната неколкократно опита да реализира проекта с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост, но три търга бяха отменени. В четвъртия търг, организиран през пролетта на 2025 г., участва само един кандидат – консорциум, воден от Siemens Mobility. Оценката на офертата все още продължава, повече от осем месеца след подаването ѝ.

Според президента на Агенцията за железопътна реформа Клаудиу Мурешан очакванията са водородните влакове да влязат в експлоатация в края на първата половина на 2028 г. Първият маршрут ще бъде Букурещ Север – летище „Анри Коанда“.

Прогнозната стойност на договора е между 1,5 и 2,46 млрд. леи, което означава минимална цена от около 120 млн. леи за един водороден влак. Мотрисите ще обслужват пътнически превози по четири маршрута, включително връзки между Букурещ, Питещ, Крайова и Търговище.

Властите предупреждават, че при ново забавяне Румъния рискува да загуби европейското финансиране, тъй като крайният срок за доставка по Плана за възстановяване е август 2026 г.

Водородните влакове могат да развиват скорост до 140 км/ч и да изминават над 1000 км с едно зареждане. Те се разглеждат като екологична алтернатива на дизеловите мотриси, особено за неелектрифицирани линии, но високите разходи и нуждата от изграждане на инфраструктура за доставка на водород остават сериозно предизвикателство.

Към момента водородни влакове вече се движат редовно в Швеция, а през тази година се очаква да влязат в експлоатация и във Франция и Италия.



