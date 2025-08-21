БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

12 български спортисти ще бъдат финансирани по програмата "Олимпийска солидарност" на МОК за Лос Анджелис 2028

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

За Олимпийските игри в Париж 2024 по програмата бяха финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета.

Валентина Георгиева париж 2024
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

12 български спортисти в десет вида спорт са одобрени като стипендианти на МОК по програмата "Олимпийска солидарност" за Лос Анджелис 2028. Това съобщи председателят на БОК Весела Лечева.

На финансова и логистична подкрепа ще могат да разчитат Петър Мицин (плуване), Пламена Миткова (лека атлетика), Йоана Георгиева (кану-каяк), Рами Киуан (бокс), Иван Димов и Христо Христов (вдигане на тежести), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Яница Динева (художествена гимнастика), Йоана Илиева (фехтовка), Десислава Ангелова (гребане), Стоян Кубатов и Ивайло Тисов (борба).

"Предложихме повече спортисти, защото всеки един от тях има шанса да подобри постиженията и развие таланта си в следващите три години. С „Олимпийска солидарност“ атлетите стават част от голямото олимпийско семейство и могат да усетят пряко подкрепата на Международния олимпийски комитет", каза Весела Лечева.

За Олимпийските игри в Париж 2024 по програмата „Олимпийска солидарност“ бяха финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета. Стипендии получиха 1560 състезатели (844 за мъже и 716 за жени). В Париж те спечелиха 75 медала (26 златни, 20 сребърни, 29 бронзови). Постигнати бяха и много национални и лични рекорди.

Идеята за подкрепа на спортистите се ражда преди Олимпийските игри в Барселона през 1992 година. Оттогава програмата постоянно се разраства, така че да отговори на предизвикателствата на съвремения спорт.

#Лос Анджелис 2028 #Олимпийски игри в Лос Анджелис 2028 #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
1
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
2
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
3
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
4
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
5
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
6
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Други спортове

Имане Хелиф отрече твърденията на бившия си мениджър, че се е оттеглила от бокса
Имане Хелиф отрече твърденията на бившия си мениджър, че се е оттеглила от бокса
Маратонът на София получи престижно признание от Световната атлетика Маратонът на София получи престижно признание от Световната атлетика
Чете се за: 01:10 мин.
Спортни новини 21.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.08.2025 г., 12:25 ч.
Цанко Цанков е готов за тежкото плуване в река Дунав Цанко Цанков е готов за тежкото плуване в река Дунав
Чете се за: 03:15 мин.
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Чете се за: 01:42 мин.
Рая Иванова зае 33-о място на световното първенство по стрелба с лък за юноши, девойки и младежи в Канада Рая Иванова зае 33-о място на световното първенство по стрелба с лък за юноши, девойки и младежи в Канада
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом" Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Пожар гори над Сливница Пожар гори над Сливница
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Задържаха пиян шофьор - ударил три коли и се забил в детска площадка
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ