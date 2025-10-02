12-годишно момиче обра църква в Бургас

Трима души от Сливен обраха църква "Света Богородица" в Бургас. 12-годишно момиче и 24-годишна жена от Сливен са откраднали около 30 метра захранващ меден кабел на стойност близо 300 лева, инсталиран на външната стена на храма.

Двете са проникнали в двора, след като прескочили металната решетъчна ограда.

Паралелно с това е извършена и кражба на външно тяло на климатик на стойност около 2000 лева.

Извършител на деянието е 16-годишен младеж от Сливен, който е направил пълни самопризнания.

Кражбата е извършена в началото на месец юли. Работата по случая продължава от служители на Първо районно управление – Бургас.