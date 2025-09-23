БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 04:50 мин.
ЗАПАЗЕНИ

120 домакинства без парно и вода в "Дружба" 2 - протестите продължават

от Елена Николова
Всичко от автора
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Как хората приемат днешните нови моменти по казуса?

Паралелно с разглеждането на казуса в столичната община - жителите на квартала излизат отново на протест. Как хората приемат днешните нови моменти по казуса?

Жителите на столичния квартал "Дружба" отново излязоха на протест заради така планирания ремонт на "Топлификация", с който близо 120 домакинства ще останат без парно и без топла вода през зимния период до нова година.

Като самият ремонт е планиран да започне на 2 октомври и да продължи до 30 декември.

Исканията на недоволните жители са ремонтът на "Топлофикация" да бъде направена най-вече в друг период, който да не бъде през зимата.

По-рано днес в Столичната община имаше изслушване в комисия на ръководството на столичното дружество, като директорът на дружеството заяви, че ремонтът ще бъде направен поетапно, а спирането на водата и на самото топлоподаване ще бъде правено за период между 2 и 5 дни.

Като от дружеството казаха още, че в понеделник се очаква и график за съответните блокове, кога хората ще имат и кога няма да имат парно и топла вода.

Вижте повече в прякото включване на Елена Николова

#"Дружба" 2 #"Топлофикация" #ремонт #протест

Още от: Регионални

"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново работи Системата за есемеси за платено паркиране в София отново работи
Чете се за: 00:42 мин.
Столичната община подписа договор за обслужваща банка Столичната община подписа договор за обслужваща банка
Чете се за: 01:30 мин.
Водолази почистиха акваторията около Стария град на Несебър Водолази почистиха акваторията около Стария град на Несебър
Чете се за: 02:15 мин.
Разбиха нарколаборатория в Русе, задържан е 24-годишен мъж Разбиха нарколаборатория в Русе, задържан е 24-годишен мъж
Чете се за: 01:02 мин.
Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от пет години Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от пет години
Чете се за: 00:50 мин.

Product image
