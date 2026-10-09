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13 български тенисисти се класираха за участие на турнира Junior Orange Bowl в Маями

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Спорт
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Днес се изиграха четвъртфиналите, а победителите в тях си осигуриха място в основната схема на престижния турнир.

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13 български тенисисти спечелиха своите четвъртфинални срещи на Junior Orange Bowl European Playoff Series в Бургас и си осигуриха квоти за участие в Junior Orange Bowl в Маями. Европейската квалификация предоставя възможност на най-добрите млади тенисисти до 12 и до 14 години да се класират директно за престижната международна надпревара.

България е домакин на едно от значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти, което се провежда от 4 до 11 октомври 2026 г. на кортовете в парк „Езеро" в Бургас. Надпреварата се играе на десет клей корта и включва четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, юноши до 14 години и девойки до 14 години. Състезателите се борят за общо 16 квоти за Junior Orange Bowl 2026, като първите четирима във всяка категория получават право на участие в основната схема в Маями.

Днес се изиграха четвъртфиналите, а победителите в тях си осигуриха място в основната схема на престижния турнир.

Българските представители, които спечелиха квоти за Маями, са Ивелин Василев и Слави Георгиев при момчетата до 12 години; Ния Синчанова, Кайра Алексиева и Рая Карабова при момичетата до 12 години; Бруно Дженев, Емил Алексиев, Даниел Стоянов и Александър Борисов при юношите до 14 години; Карла Бързакова, Изабела Жечева, Юлияна Димитрова и Симона Попова при девойките до 14 години.

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