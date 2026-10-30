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Григор Димитров срещу познат съперник на старта на квалификациите в Париж

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Спорт
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Българинът ще търси реванш срещу Адолфо Вайехо, който го победи на "Мастърс“ турнира в Мадрид по-рано през сезона

Григор Димитров срещу познат съперник на старта на квалификациите в Париж
Снимка: БГНЕС
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Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу парагваеца Адолфо Вайехо в първия кръг на квалификациите за престижния турнир от сериите "Мастърс“ 1000 в Париж.

Българинът получи възможност да се включи в надпреварата в последния момент, след като чехът Якуб Меншик се оттегли заради контузия. Отказването му доведе до размествания в схемата и отвори място за участието на Димитров.

Жребият отреди на първата ни ракета двубой срещу 22-годишния Вайехо, който вече има една победа срещу българина.

Единственият им сблъсък до момента се състоя през май тази година в първия кръг на турнира от сериите "Мастърс“ в Мадрид. Тогава парагваецът поднесе изненада, след като се наложи с 6:4, 6:4 и елиминира Димитров.

Сега българският тенисист ще има възможност да вземе реванш и да направи първата крачка към основната схема на надпреварата във френската столица.

При успех срещу Вайехо Димитров ще се класира за втория и решителен кръг на квалификациите, където негов съперник ще бъде победителят от двубоя между италианеца Лоренцо Сонего и испанеца Жауме Мунар.

За място в основната схема българинът ще трябва да запише две последователни победи, като първото препятствие ще бъде съперник, който вече успя да го затрудни сериозно през настоящия сезон.

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#Адолфо Вайехо #"Мастърс 1000" в Париж # Григор Димитров

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