130 години от откриването на паметника на Васил Левски – символът на свободата в сърцето на София

започва ремонт кръговото кръстовище около паметника левски софия
Снимка: БГНЕС/Архив
Днес се навършват 130 години от откриването на паметника на Васил Левски – един от най-емблематичните символи на София и на българската свобода.

Паметникът на Апостола е сред първите, издигнати след Освобождението, и се намира близо до мястото, където Левски е бил обесен през 1873 г. Първите идеи за изграждането му се появяват още през 1878 г., но поради липса на средства и организация проектът се реализира едва години по-късно.

Монументът е 13 метра висок, изработен от сив гранит по проект на чешкия архитект Антонин Колар, а барелефният портрет е дело на Йозеф Страховски. На 22 октомври 1895 г. паметникът е тържествено открит, като княз Фердинанд го определя като посветен на „един от най-идеалните ни герои“.

Днес хиляди минават покрай него всеки ден, често без да осъзнават, че това е не просто паметник, а място, което пази духа на човека, превърнал се в символ на свободата и достойнството.

