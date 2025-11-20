БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

16 български спортисти предоставиха своя екипировка за благотворителния търг „Шампиони и приятели даряват“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази
16 български спортисти предоставиха своя екипировка за благотворителния търг „Шампиони и приятели даряват“
Слушай новината

16 български спортисти предоставиха своя екипировка за благотворителния търг „Шампиони и приятели даряват“, който Столична община и Фондация „София - европейска столица на спорта“ организират в утре, петък, 21 ноември 2025 г, от 19.00 ч. в Централния военен клуб в столицата.

За двете благотворителни каузи - „Пълноценен живот за 5-годишния Дими“ и „Да дадем шанс за всяко дете с аутизъм“, популярни родни спортисти предоставиха свои ценни уреди и екипировка, с които са спечелили исторически за България медали. Сред тях са Александър Везенков, Дойчин Боянов, Кристиан Георгиев, Стойка Кръстева, Белослава Кръстева, Александра Фейгин, Йоана Илиева, Карлос Насар, Алберт Попов, Боряна Калейн, Ивет Горанова, Александър и Симеон Николови, Андреа Коцинова, Никола Цолов и Стилияна Николова.

Каузите на благотворителния търг "Шампиони и приятели даряват" на Фондация "София - Европейска столица на спорта" са две:

„Пълноценен живот за Дими“: Димитър Гергински е почти на 5 години, с еквивалентно развитие на 7-месечно нормално развито детенце. Дими се ражда с тежко увреждане и още от първия си ден се бори за всяко движение и всяка крачка напред. Нуждае се от постоянна рехабилитация и терапии, за да има шанс да се развива нормално и да живее като всички деца.

Сдружение "Аутизъм днес" - Home - autismtodaybg
Мисия на Сдружение "Аутизъм Днес": Да дадем шанс на всяко дете с аутизъм в България да има качествен и независим живот! За тези осем години основават четири специализирани центъра за професионална помощ (два в гр. София, един в гр. Плевен и от 2022 г. и един в гр. Бургас) за деца с аутизъм, в които повече от 200 деца месечно и над 1000 деца годишно получават най-висококачествена терапевтична подкрепа! В момента изграждат център и във Враца. Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейските професионални и етични стандарти за практика. Oтчитайки високата нужда в страната ни и позовавайки се на световната статистика, поради липсата на такава за България, Сдружение "Аутизъм днес" изгражда Центрове за обучение на приложни поведенчески аналитици в България и дава възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област, непозната до момента в България.

Посланици са Елена Петрова и Ники Кънчев.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
3
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
4
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
5
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите
6
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Други спортове

Алекс Овечкин реализира 904-ото си попадение в НХЛ при победа на Вашингтон Кепиталс срещу Едмънтън Ойлърс
Алекс Овечкин реализира 904-ото си попадение в НХЛ при победа на Вашингтон Кепиталс срещу Едмънтън Ойлърс
Ирбис-Скейт победи НСА и донесе купата на България по хокей на лед на ЦСКА Ирбис-Скейт победи НСА и донесе купата на България по хокей на лед на ЦСКА
Чете се за: 01:17 мин.
БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин
Чете се за: 00:45 мин.
Националната спортна академия „Васил Левски“ отбелязва 83-годишнината си Националната спортна академия „Васил Левски“ отбелязва 83-годишнината си
Чете се за: 01:12 мин.
Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията
Чете се за: 10:00 мин.
Спортни новини 20.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 20.11.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Манол Генов за проверките по Черноморието: Апокалипсисът в Елените...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Досиетата "Епстийн" ще бъдат разсекретени
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ