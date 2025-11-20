16 български спортисти предоставиха своя екипировка за благотворителния търг „Шампиони и приятели даряват“, който Столична община и Фондация „София - европейска столица на спорта“ организират в утре, петък, 21 ноември 2025 г, от 19.00 ч. в Централния военен клуб в столицата.

За двете благотворителни каузи - „Пълноценен живот за 5-годишния Дими“ и „Да дадем шанс за всяко дете с аутизъм“, популярни родни спортисти предоставиха свои ценни уреди и екипировка, с които са спечелили исторически за България медали. Сред тях са Александър Везенков, Дойчин Боянов, Кристиан Георгиев, Стойка Кръстева, Белослава Кръстева, Александра Фейгин, Йоана Илиева, Карлос Насар, Алберт Попов, Боряна Калейн, Ивет Горанова, Александър и Симеон Николови, Андреа Коцинова, Никола Цолов и Стилияна Николова.

Каузите на благотворителния търг "Шампиони и приятели даряват" на Фондация "София - Европейска столица на спорта" са две:

„Пълноценен живот за Дими“: Димитър Гергински е почти на 5 години, с еквивалентно развитие на 7-месечно нормално развито детенце. Дими се ражда с тежко увреждане и още от първия си ден се бори за всяко движение и всяка крачка напред. Нуждае се от постоянна рехабилитация и терапии, за да има шанс да се развива нормално и да живее като всички деца.

Сдружение "Аутизъм днес" - Home - autismtodaybg

Мисия на Сдружение "Аутизъм Днес": Да дадем шанс на всяко дете с аутизъм в България да има качествен и независим живот! За тези осем години основават четири специализирани центъра за професионална помощ (два в гр. София, един в гр. Плевен и от 2022 г. и един в гр. Бургас) за деца с аутизъм, в които повече от 200 деца месечно и над 1000 деца годишно получават най-висококачествена терапевтична подкрепа! В момента изграждат център и във Враца. Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейските професионални и етични стандарти за практика. Oтчитайки високата нужда в страната ни и позовавайки се на световната статистика, поради липсата на такава за България, Сдружение "Аутизъм днес" изгражда Центрове за обучение на приложни поведенчески аналитици в България и дава възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област, непозната до момента в България.

Посланици са Елена Петрова и Ники Кънчев.