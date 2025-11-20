Ирбис-Скейт победи НСА и донесе купата на България по хокей на лед на ЦСКА

Ирбис-Скейт победи шампиона НСА с 8:4 (2:0, 3:2, 3:2) в последния мач от първия кръг от редовния сезон на Държавното първенство по хокей на лед при мъжете, който беше валиден за определяне на носителя на Купата на България.

ЦСКА, НСА и Ирбис завършиха с по 9 точки, но заради по-добра голова разлика "червените" заслужиха трофея.

"Студентите" имаха пълен актив преди срещата с Ирбис, но съперникът поведе още след първата третина и до края не позволи разликата да бъде съкратена. Вратарят Димитър Димитров направи силен мач за победителите с 43 спасявания, а с по две попадения за успеха се отличиха Eмил Залеев и Виктор Радев.

За НСА с два гола завърши руският нападател Семьон Кареев.

Втората фаза от редовния сезон на първенството започва на 26 ноември, като в нея продължават водещите четири състава от първия кръг - ЦСКА, Ирбис, НСА и Славия. След изиграването на срещите в нея ще се състоят плейофите за титлата.