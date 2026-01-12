България отново ще има танцова двойка на световното фигурно пързаляне за юноши и девойки

България отново ще има танцова двойка на Световно първенство по фигурно пързаляне за юноши и девойки, след като Силвия Лутай и Константин Ткаченко събраха необходимия технически минимум за това на международния турнир „София Трофи“ 2026.

Дуетът, който е сформиран едва преди шест месеца и се подготвя в Русия, завърши на 7-о място в дебютното си международно участие, което беше в конкуренцията на двойки от още десет нации. Този факт, както и оценките им за технически елементи от ритмичния танц и волната програма, им отвори пътя за участие в Световното първенство, което е от 3 до 8 март в Талин (Естония).

Критериите за общ технически минимум се задават от Международния кънки съюз за категориите Junior и Senior при мъжете, жените, спортните и танцовите двойки и се отнасят за големите първенства.

За последен път България имаше танцова двойка на Световно юношеско първенство през 2018-а, когато в София Яна Божилова и Калоян Георгиев завършиха на 25-о място.

На международния турнир „София Трофи“, в който участие взеха над 330 фигуристи във всички възрастови групи, българските състезатели извоюваха общо 16 медала, от които 6 златни, 4 сребърни и 6 бронзови.

Златни медали:

Андреа Радева от клуб Одесос (Варна) в категория CHICKS GIRLS (1.7.2017 AND YOUNGER)

Алиса Велбовец от клуб Танци на лед Денкова-Стависки в категория CUBS II. GIRLS (1.7.2016 - 30.6.2017)

Ивелин Христов от клуб Одесос (Варна) в категория CUBS BOYS (1.7.2015 - 30.6.2017)

Мина Захариева от клуб Танци на лед Денкова-Стависки в категория INTERMEDIATE NOVICE GIRLS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Андрей Манолов от клуб Танци на лед Денкова-Стависки в категория INTERMEDIATE NOVICE BOYS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Ида Захариева от клуб Танци на лед Денкова-Стависки в категория BASIC NOVICE II. GIRLS (1.7.2013 - 30.06.2014)

Сребърни медали:

Адриан Колев от клуб Танци на лед Денкова-Стависки в категория CUBS BOYS (1.7.2015 - 30.6.2017)

Александър Христов от клуб"Одесос (Варна) в категория INTERMEDIATE NOVICE BOYS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Йоана Антонова от клуб Танци на лед Денкова-Стависки в категория BASIC NOVICE III. GIRLS (1.7.2014 - 30.06.2015)

Деян Михайлов от клуб Танци на лед Денкова-Стависки в категория BASIC NOVICE III. GIRLS (1.7.2014 - 30.06.2015)

Бронзови медали:

Михаил Дюлгерски от клуб Одесос (Варна) в категория ADVANCE NOVICE BOYS (1.7.2009 - 30.6.2015)

Габриела Филипова от клуб Елит в категория INTERMEDIATE NOVICE GIRLS (1.7.2009 AND YOUNGER)

Косара Динева от клуб Славия в категория BASIC NOVICE II. GIRLS (1.7.2013 - 30.06.2014)

Гергана Динева от клуб Танци на лед Денкова-Стависки в категория CUBS I. GIRLS (1.7.2015 - 30.6.2016)

Йоана Радева от клуб Танци на лед Денкова-Стависки в категория CUBS II. GIRLS (1.7.2016 - 30.6.2017)

Александър Златков от клуб Елит в категория Men