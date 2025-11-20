Алекс Овечкин реализира 904-ото си попадение в НХЛ при победа на Вашингтон Кепиталс срещу Едмънтън Ойлърс

Новобранецът Райън Ленард записа първи мач с два гола в кариерата си, а Александър Овечкин отбеляза 904-ото си попадение и Вашингтон Кепиталс спечели със 7:4 срещу Едмънтън Ойлърс в мач от редовния сезон на НХЛ.

Така Овечкин спечели за 11-и път в 15-те срещи в кариерата си с другата голяма суперзвезда на леда и също трикратен носител на трофея за най-добър играч Конър Макдейвид.

Алексей Протас и Антони Бовилие също се разписаха, а Том Уилсън бе точен два пъти на празна мрежа за Вашингтон, който печели поредни мачове за първи път от края на октомври. Капс, за които Логан Томпсън отрази 26 удара, записаха 22-та си точка в НХЛ и са с шест зад лидера на Столичната дивизия Каролина Хърикейнс.

Дарнел Нърс бе точен два пъти в първата третина за Едмънтън, а Давид Томашек и Леон Драйзайтел се разписаха по веднъж. Ойлърс обаче загубиха за шести път в последните си девет мача и остават също с 22 точки в Западната конференция.

Каролина оглави еднолично Столичната дивизия с 28 точки, след като добави една при поражение с 3:4 след дузпи срещу Минесота Уайлд. Мат Болди записа единственото попадение при дузпите за домакините от Минеаполис, а Йеспер Уалстед имаше голям принос с 42 спасявания.

Джаксън Блейк бе точен два пъти за Кейнс, които се откъснаха на точка пред Ню Джърси Девилс и на три пред първенеца в Атлантическата дивизия Детройт Ред Уингс.

Анахайм Дъкс увеличи преднината си на върха на Тихоокеанската дивизия на три точки, след като спечели с 4:3 срещу Бостън Брюинс. Янсен Харкинс, Радко Гудаш, Райън Стром и Иън Муур бяха точни за "патоците", а за "мечоците", които изостават на точка зад Детройт, два гола записа Морган Гийки.