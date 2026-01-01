БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер
Карлос Насар: Гордея се със сънародниците си и ви благодаря, че правите всеки мой ден прекрасен

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
карлос насар нямам намерение подписвам договора докато стефан ботев федерацията
Българският шампион Карлос Насар поздрави всички сънародници по случай Новата 2026 година. Той им благодари за подкрепата и изрази надеждите си, че хората са оценили наистина значимите неща по празниците.

"Здравейте на всички и честита Нова година!
Надявам се, покрай светлите празници, всички да се радвахме на близките си хора, да обърнахме внимание на морала и семейните ценности и да успяхме да забравим за материалното и плътското.

И въпреки това, аз днес получих нов превод в сметката си, а именно нов ден, нова година, в която мога да мечтая и да сбъдвам мечтите си, в която мога да се боря и да успявам, в която мога да прекарвам време с близките си, в която мога да обичам и да бъда обичан. Благодаря на всички, които ме подкрепят и амбицират да сбъдвам мечтите си!

Благодаря! Гордея се със сънародниците си и ви благодаря, че правите всеки мой ден прекрасен.
Обичам ви", написа олимпийският шампион от Париж 2024 в социалните мрежи.

#Карлос Насар

