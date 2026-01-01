Карлос Насар: Гордея се със сънародниците си и ви благодаря, че правите всеки мой ден прекрасен

Българският шампион Карлос Насар поздрави всички сънародници по случай Новата 2026 година. Той им благодари за подкрепата и изрази надеждите си, че хората са оценили наистина значимите неща по празниците.

"Здравейте на всички и честита Нова година!

Надявам се, покрай светлите празници, всички да се радвахме на близките си хора, да обърнахме внимание на морала и семейните ценности и да успяхме да забравим за материалното и плътското.

И въпреки това, аз днес получих нов превод в сметката си, а именно нов ден, нова година, в която мога да мечтая и да сбъдвам мечтите си, в която мога да се боря и да успявам, в която мога да прекарвам време с близките си, в която мога да обичам и да бъда обичан. Благодаря на всички, които ме подкрепят и амбицират да сбъдвам мечтите си!

Благодаря! Гордея се със сънародниците си и ви благодаря, че правите всеки мой ден прекрасен.

Обичам ви", написа олимпийският шампион от Париж 2024 в социалните мрежи.