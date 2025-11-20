Националната спортна академия „Васил Левски“ отбелязва 83-годишнината си

Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски“ ще отбележи 83-годишнината си с няколко събития, които са част от специалната програма на висшето училище.

Днес от 11:00 ч. ще е тържественото освещаване на реновирания параклис „Св. св. Кирил и Методий“, разположен в кампуса на НСА, което ще бъде отслужено от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

На следващия ден - 21 ноември (петък), от 10:00 ч. в аула "Максима" е тържественото честване на Деня на академията и официалното откриване на Четвъртия международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“, организиран от НСА.

Мисията на Националната спортна академия е да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на физическото възпитание, спорта, туризма и кинезитерапията; да осъществява фундаментални и приложни научни изследвания, да създава и прилага научни продукти; да осъществява повишаване на квалификацията на специалистите с висше и със средно образование, се казва в информация, публикувана в сайта на НСА.