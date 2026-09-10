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17-годишен без книжка е с опасност за живота след катастрофа с мотор край Поморие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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17-годишен без книжка е с опасност за живота след катастрофа с мотор край Поморие
Снимка: БНТ
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Тежко пострада 17-годишен младеж при инцидент с мотоциклет в Поморийско. Момчето е с опасност за живота след самостоятелна катастрофа на земеделски път между селата Белодол и Мъглен.

Инцидентът е станал вчера около 14.54 часа. По данни на полицията младежът е бил неправоспособен и е управлявал нерегистриран мотоциклет. Той загубил контрол над машината, паднал и ударил главата си.

17-годишният е бил без предпазна каска. Получил е тежка черепно-мозъчна травма и фрактура на лявата ключица. Настанен е за лечение в болница с опасност за живота.

#край Поморие #17 годишен младеж #тежко пострада #без книжка #катастрофа с мотор

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