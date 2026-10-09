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19-то място за Лиа Любенова в кратката програма на Гран при в Гданск

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Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
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Българската фигуристка направи стабилен старт при девойките.

лиа любенова зае турнира фигурно пързаляне гран баку
Снимка: БТА АРХИВ
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Българката Лиа Любенова направи стабилен старт на сезона си при девойките, като изигра чиста кратка програма на турнира Гран при по фигурно пързаляне в полския град Гданск.

За изпълнението си тя получи 47.44 точки (26.38 за технически елементи и 21.0 за компоненти), което я постави на временното 19-о място. Резултатът й е добра изходна позиция за волната програма в петък заради малките разлики между фигуристките. Състезанието започва в 17:15 часа българско време, а Любенова играе в 19:45 със стартов номер 18.

Йоанис Апостолу заема временното 20-о място при юношите, след като за кратката си програма получи 48.38 точки (27.49, 21.89, 1.0 наказание).

Той рискува, като за комбинацията си заложи на два тройни ритбергера, което е рядко срещано, особено при момчетата, но този път да не успя да я изпълни успешно.

Волната програма е в събота от 16:40 часа българско време, а Апостолу ще излезе на леда в 17:35. Той е със стартов номер 7.

#Лиа Любенова

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