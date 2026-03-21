БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

20–30% от хората по света имат проблеми със съня

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази

Нарушенията на съня са над 50 вида и засягат милиони

Снимка: Pixabay
Слушай новината

Около 20-30% от хората по света имат проблеми със съня, а нарушенията на съня са над 50 вида, каза проф. Иван Стайков – заместник-председател на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология и медицински директор на Аджибадем Сити Клиник. Проф. Стайков говори при откриването на седмата Научно-практическа конференция, посветена на Световния ден на съня. Тя е под мотото: "Спете добре, живейте по-добре". Конференцията е под егидата на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология.

Огромна част от живота ни преминава в сън, спим около 20-25 години, каза проф. Стайков. Нарушението на съня и бодърстването са едни от най-честите проблеми в ежедневието и са засегнати от 20 до 30% от общата популация. Нарушенията на съня са над 50 вида, те са много разнообразни, обясни той. По думите му няма специалност, която да бъде изцяло посветена само на медицина на съня, в нея влизат неврология, психиатрия, кардиология, пулмология, ендокринология и дентална медицина.

Качественият сън може да намали риска от артериална хипертония, мозъчно-съдови инциденти, когнитивни нарушения, свързани с възрастта, тревожност, депресия и е с най-висок приоритет в нашето ежедневие, отбеляза още проф. Иван Стайков.

Стресът е един от основните фактори, причиняващи главоболие и нарушение на съня, заяви доц. Пенчо Колев – председател на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология.

Инсомнията и сънната апнея са най-често срещаните разстройства на съня, съпроводени с главоболие. Инсомнията е чест симптом при пациенти с хронично главоболие. Лечението на нарушението на съня води до подобрение на главоболието. Сънят може да има облекчаващо действие върху мигрена, особено при деца, обясни доц. Колев.

Хората, които спят по-малко, по-често се оплакват от пристъпи от главоболие, в сравнение с тези, които спят по-дълго. Съществува реципрочна връзка между главоболието и съня. Въпреки установената връзка между главоболието и съня, все още не са доказани точните патогенетични механизми на тези взаимодействия. Добрата сънна хигиена намалява честотата на мигренните пристъпи , а лечението на хронично главоболие намалява честотата на нарушенията на съня, каза още доц. Пенчо Колев.

#проф. Стайков #нарушение на съня #проблеми със съня

Последвайте ни

ТОП 24

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
3
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
4
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
5
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога
6
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Общество

Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по залесяване
Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по залесяване
Звездата от "Осъдени души" Ян Енглерт в "Панорама" Звездата от "Осъдени души" Ян Енглерт в "Панорама"
Чете се за: 01:00 мин.
Андрей Гюров разговаря с работодателски организации в Минстерския съвет Андрей Гюров разговаря с работодателски организации в Минстерския съвет
Чете се за: 00:27 мин.
След срещата при омбудсмана за високите сметки за ток: Голяма част от жалбите са неоснователни След срещата при омбудсмана за високите сметки за ток: Голяма част от жалбите са неоснователни
Чете се за: 05:37 мин.
Емил Дечев: 45 са вече досъдебните производства за изборни нарушения в цялата страна Емил Дечев: 45 са вече досъдебните производства за изборни нарушения в цялата страна
Чете се за: 01:57 мин.
По-добър контрол при подвижните избирателни секции предлагат от Здравното министерство По-добър контрол при подвижните избирателни секции предлагат от Здравното министерство
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол,...
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
МЗХ започва информационна кампания за субсидиите през 2026 г. - над...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
С превалявания и през почивните дни
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В очакване на Великден - скъпи лакомства за признака
Чете се за: 00:45 мин.
Любопитно
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ