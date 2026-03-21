Първите влакове „Шкода“ пристигнаха в България, от лятото пътниците ще се возят с новите мотриси

първите влакове bdquoшкодаldquo пристигнаха българия лятото пътниците возят новите мотриси
Първите два влака "Шкода" пристигнаха в България, а до дни се очакват още две нови мотриси, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Съгласно графика на производителя доставките ще продължат поетапно през следващите месеци, като се предвижда всички 25 влака да бъдат доставени до края на август 2026 г.

"Доставката на новите влакове „Шкода“ е една от най-мащабните инвестиции в подвижен състав през последните десетилетия - в размер на 326,7 млн. евро. С това целим да върнем доверието на българските граждани и всички гости на страната ни в железницата" каза министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на представянето на първия нов електрически мотрисен влак „Шкода“ за България.

На официалната церемония присъстваха посланикът на Чешката република в България Н.Пр. Мирослав Томан, главният изпълнителен директор на „Шкода Груп“ Петър Новотни, както и бивши транспортни министри.

Министър Исмаилов обясни, че след приключване на необходимите процедури по сертифициране, новите влакове ще започнат поетапно да се въвеждат в експлоатация.

„Ще бъда взискателен по отношение на темповете на този процес и ще настоявам за неговото ускоряване, така че новите мотрисни влакове да започнат да превозват пътници още през летните месеци“, допълни той.

В тази връзка министър Корман Исмаилов инициира среща с посланика на Чешката република у нас Н. Пр. Мирослав Томан и ръководството на „Шкода груп“, на която бе обсъдено ускоряването на процеса по сертифициране и регистрация на новия подвижен състав, за да бъдат спазени заложените сроковете по Националния план за възстановяване и устойчивост. Посланик Томан отбеляза, че изнасянето на сервизната поддръжка в България ще доведе до откриването на нови работни места за квалифицирани български специалисти за следващите 15 години. Двете страни се договориха да поддържат интензивен диалог и сътрудничество при въвеждането в експлоатация на влаковете.

Доставката на новите мотрисни влакове се осъществява по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“ в размер на 326,7 млн. евро, изцяло финансирани чрез европейски програми. Основният договор за 20 влака възлиза на 261,4 млн. евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, а допълнителното споразумение за още 5 влака е на стойност 65,3 млн. евро и се осъществява по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

В композициите са осигурени модерни информационни системи, Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, видеонаблюдение и съвременни системи за сигурност. Предвидена е и пълна достъпност за хора с намалена подвижност, както и места за велосипеди и детски колички.

До декември тази година новите влакове ще се използват от БДЖ-Пътнически превози. След 13 декември, с влизането в сила на новите договори за обществена услуга, 19 влака „Шкода“ ще обслужват Западния лот, а 6 влака – Северния и Южния лот. Очаква се новите мотриси да превозват пътници по едни от най-натоварените направления в страната.

