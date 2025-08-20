БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Фатален инцидент: Работник загина при производствена...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

280 образователни институции са с новоизбрани директори след конкурси

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
учители готвят протест министерството образованието
Слушай новината

Директори на 280 образователни институции бяха избрани при проведените на два етапа конкурси. През юли бяха стартирани общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, както и за ЦСОП, ЦПЛР, РЦПППО и Държавен логопедичен център.

Съгласно правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита и който е единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор.

Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765 (някои кандидатстваха за повече от една позиция). За 82 от обявените институции нямаше подадени заявления и процедурите бяха прекратени, а за други 80 не бе избран кандидат. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

С нови директори започват учебната година 251 училища. Избрани са и титуляри на 17 центъра за специална образователна подкрепа, 8 центъра за подкрепа на личностно развитие, три регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център.

#образователни институции #Министерство на образованието #директори

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
2
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
3
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
4
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
5
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
6
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Още

"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове
Чете се за: 04:30 мин.
Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк
Чете се за: 00:42 мин.
Заради разширяването на мина: Местят 113-годишна църква на три километра Заради разширяването на мина: Местят 113-годишна църква на три километра
Чете се за: 00:57 мин.
На сянка и със сладолед - така снежните леопарди в Столичния зоопарк се справят с летните дни На сянка и със сладолед - така снежните леопарди в Столичния зоопарк се справят с летните дни
Чете се за: 02:45 мин.
Магична музика на магично място под звездите: Бургаската опера играе "Аида" на Бегликташ Магична музика на магично място под звездите: Бургаската опера играе "Аида" на Бегликташ
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист
Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Фатален инцидент: Работник загина при производствена авария в "Арсенал" Фатален инцидент: Работник загина при производствена авария в "Арсенал"
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Росен Желязков: МС предлага ген. Емил Тонев да бъде преназначен за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ