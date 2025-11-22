Американската икона Еди Мърфи с награда за цялостни постижения

Еди Мърфи ще бъде отличен с награда за цялостни постижения от Американския филмов институт, съобщи АП, позовавайки се на управителния съвет на института. Отличието ще бъде връчено на гала церемония в Лос Анджелис, в театър „Долби“, на 18 април.

„Еди Мърфи е американска икона. Той е пионер в изкуството на киното, телевизията и стендъп комедията, а неговата многостранност не познава граници“, заяви Катлийн Кенеди, председател на управителния съвет на института.

64-годишният Мърфи е основна фигура в развлекателната индустрия вече близо 50 години — от тийнейджърски феномен в стендъпа, през телевизията като част от актьорския състав на Saturday Night Live, до филмови роли, с които доминира боксофиса в продължение на десетилетия. Сред най-известните му заглавия са „Ченгето от Бевърли Хилс“, „Завръщане в Америка“, „Смахнатият професор“, както и озвучаването му на Магарето в поредицата „Шрек“. През 2007 г. е номиниран за „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор за участието си в „Мечтателки“, което вече му бе донесло награда на Гилдията на филмовите актьори и „Златен глобус“, но не и самата награда на Академията.

В нов документален филм за живота и кариерата му — Being Eddie, който в момента се излъчва по Netflix, Мърфи споделя, че е бил по-раздразнен от необходимостта да облече смокинг и да отиде на церемонията, отколкото от факта, че не печели. „Винаги е чудесно да печелиш награди, но ако не спечеля — не ми пука“, казва той и допълни: „На другата сутрин все още съм си Еди.“

През 2023 г. Мърфи получи наградата „Сесил Б. Демил“ на „Златните глобуси“, където произнесе двеминутна реч. А още през 2021 г. той сподели пред АП, че гледа на кариерата и успеха си по съвсем различен начин, отколкото в периода на най-голямата си слава. „Когато си млад, приемаш всичко за даденост — колко успешен бях“, разказва Мърфи. „Сега не приемам нищо за даденост и ценя всичко.“

Гала церемониите на Американския филмов институт традиционно събират множество звезди. Миналата година на вечерята, посветена на носителя на отличието Франсис Форд Копола, Стивън Спилбърг, Робърт Де Ниро и Харисън Форд бяха сред гостите, които вдигнаха тост за лауреата.

Мърфи става 51-вият носител на наградата на Американския филмов институт за цялостни постижения, която за първи път е присъдена през 1973 г. на Джон Форд. Сред по-скорошните отличени са Никол Кидман, Джули Андрюс и Дензъл Уошингтън.