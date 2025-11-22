БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Удивително откритие: Вълчица използва капан за раци като инструмент за храна

Чете се за: 02:22 мин.
По света
Учени от Канада смятат, че са наблюдавали първото известно използване на сечива при диви вълци

Удивително откритие: Вълчица използва капан за раци като инструмент за храна
Учени от Канада смятат, че са наблюдавали първото известно използване на сечива при диви вълци, предаде АФП.

Изследователите са били изненадани от поведението на вълчица, заснета на видео да изважда капан за раци от водата, за да се нахрани.

В отдалечен район на провинция Британска Колумбия дивото животно е снимано как издърпва със зъби въжетата на потопен във водата капан за раци, след което грабва чаша със стръв.

"Не можех да повярвам на очите си", казва Кайл Артъл, биолог от Университета на Ню Йорк, визирайки "внимателно хореографираното" поведение на вълчицата на няколко етапа.

Откритието, описано подробно в сп. Ecology and Evolution, е изненадало изследователите, които са инсталирали камери в дивата природа, за да установят защо и как капаните за раци редовно се повреждат в този крайбрежен район.


От няколко години в дълбоките води в района са потопени капани като част от програма за изтребване на зелени криви раци, които са инвазивен вид.

Учените в сътрудничество с представители на местното коренно население са забелязали, че капаните са били изтеглени на брега и примамката е била отстранена. Първоначално те са заподозрели морски хищник.

Мистерията е разгадана малко след инсталирането на камерите през май миналата година.

"Вълчицата се появи, видя поплавък и разбра, че той е прикрепен към капан. Тя знаеше как да издърпа капана и знаеше, че ако го издърпа на брега, ще получи храна", казва Артъл, описвайки поведението като "наистина интелигентно, невероятно и сложно".

Според изследователите животното може да е разбрало как да издърпа капана на брега чрез проби и грешки, като отбелязват, че вълците в този отдалечен район са изложени на по-малко опасности, включително от хора, и следователно имат повече време да експериментират.

