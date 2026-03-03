3 март – България празнува Деня на свободата

На 3 март България отбелязва Деня на свободата – един от най-важните национални празници. Той е свързан с подписването на Санстефанския мирен договор през 1878 година, който поставя началото на Освобождението на страната.

В цялата страна се провеждат тържествени церемонии, шествия и концерти. Хората поднасят цветя и венци пред паметници на героите, дали живота си за свободата. Най-мащабните чествания традиционно са в София и на връх Шипка. 3 март е ден за памет и уважение към историята ни – време да си припомним колко ценна е свободата и защо трябва да я пазим.