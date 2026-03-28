30 авиокомпании с полети до 94 дестинации от столичното летище през лятото

Летище "Васил Левски" – София посреща летния сезон с обогатено разписание, което предлага повече възможности за пътуване, нови дестинации и разширена мрежа от маршрути. 30 водещи авиокомпании ще свързват София с 94 дестинации през лято 2026, съобщиха от столичния аеропорт.

С началото на летния сезон Bulgaria Air открива нов маршрут до втория по големина град в Португалия – Порто. Полетите започват на 9 април и ще се изпълняват всеки четвъртък и неделя в удобни часове.

Ryanair разширява мрежата си с изцяло нова дестинация – Ламеция Терме, като полетите започват на 29 март и ще се изпълняват в сряда, събота и неделя. От 30 март авиокомпанията открива линия до екзотичния град Маракеш, който е известен със своята култура и архитектура, като полетите ще се изпълняват два

пъти седмично (понеделник и петък). От 31 март превозвачът започва да лети три пъти седмично и до Торино, в дните вторник, сряда и събота.

Силно присъствие в разписанието има Wizz Air, която продължава да разширява мрежата си от София. От 29 март започват полети до новата за летището дестинация – Римини. До италианския град ще се лети във вторник, четвъртък, събота и неделя. В лятното разписание превозвача заменя Варшава – Модлин с полети до летище Варшава – Шопен, а полетите ще са в понеделник, сряда, петък и неделя. От 31 март авиокомпанията стартира две линии – до Палма де Майорка във вторник, четвъртък и събота, както и новата за София дестинация Сантандер във вторник и събота.

Wizz Air също добавя полети до Ламеция Терме, които ще са във вторник и събота. От 7 юни всеки вторник и неделя превозвача ще лети до гръцкия остров Корфу, а от 3 юли и до остров Родос в дните понеделник, сряда, четвъртък и петък. От началото на юли започват и полети до Будапеща в понеделник, сряда, петък и неделя. Друга нова дестинация за лятното разписание на превозвача е столицата на Сицилия – Палермо като полетите започват на 4 юли и ще са всеки понеделник, вторник, четвъртък и събота.

От началото на юли до 5 септември, три пъти седмично Wizz Air ще лети и до столицата на Албания, Тирана. От 5 юли започват полетите до египетския курорт Шарм ел-Шейх като ще се изпълняват два пъти седмично през лятото на 2026 г. (четвъртък и неделя). В края на лятното разписание превозвача добавя и курорта Хургада към своите предложения от София. Полетите започват на 27 октомври и ще се изпълняват през целия зимен сезон, в дните вторник и събота.

SunExpress също ще обогати своите дестинации като добавя полети до Измир. Те започват на 3 април и ще се изпълняват в сряда, петък и неделя, а от май добавят и полети в събота.

Лятното разписание на летище "Васил Левски" – София предлага богато разнообразие от дестинации, подходящи както за морски ваканции, така и за градски пътувания. Разширяването на маршрутната мрежа отговаря на засиленото търсене на пътувания през летните месеци и предоставя повече възможности за избор на пътниците. Разширяването на дестинациите и партньорствата не само подобрява свързаността на България с Европа и света, но и утвърждава летището като динамичен хъб за пътувания, който отговаря на предпочитанията на пътуващите през всички сезони.