30,75% е избирателната активност във Варна

Избирателната активност към 20:00 часа във Варненска област достигна 30,75%. Тя се увеличи в следобедните часове. Най-активно са гласували жителите на Варна – 33,62%, като това е и най-високият резултат за целия избирателен район. Най-слаба е активността в Долни чифлик – 17,16%.

Има потвърдени 4 случая на отказали машини за гласуване. В единия случай в секцията са продължили да гласуват само на втората машина, а в другите 3 секции са преминали към гласуване с хартиени бюлетини.

В РИК са подадени 3 жалби. Те са разгледани, като преценката е, че няма основания да бъдат признати за съществени.

В РИК вече пристигат и първите представители на по-малките секции.