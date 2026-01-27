402 000 зрители пред екрана в най-гледания момент на първото шоу от националната селекция на БНТ за „Евровизия 2026“

Първият етап от националната селекция за „Евровизия 2026“ по БНТ 1 на 24 януари, събота, привлече 402 000 зрители в най-гледания момент от излъчването си. Според официалните пийпълметрични данни, средният аудиторен дял на тричасовата музикална шоу-програма е 17,9% от телевизионните зрители в България (база – възраст 4+).

Аудиторията в дигиталните канали на обществената телевизия също отчете изключително висок интерес към националната селекция. Съдържанието, свързано с първия етап, реализира над 7,5 милиона гледания във Facebook страницата на Българската национална телевизия и 4,5 милиона гледания в Instagram, само в първите два дни след излъчването на шоуто, в рамките на което осем претенденти се класираха за втория етап на селекцията.

Тази събота, 31 януари, от 21:00 ч. по БНТ 1 ще се излъчи финалът на националната селекция за избор на изпълнител, който да представи България на „Евровизия 2026“. Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah ще изпълнят на живо по една песен по избор от своя авторски репертоар, като някои от изпълнителите ще представят ексклузивно новите си сингли.

Победителят ще бъде определен, отново, чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория през платформата eurovision2026.bg и на професионално жури, чийто състав ще бъде обявен в началото на прякото предаване. Зрителският вот се активира след официално обявяване от страна на водещите, непосредствено след последното изпълнение в шоуто. Гласуването се извършва онлайн на сайта eurovision2026.bg, като съгласно правилата за гласуване се допуска само един валиден глас от един IP адрес. При опит за дублиране на гласове от един и същи IP адрес се отчита само един глас.

След избора на изпълнител, през февруари 2026 г. предстои и последният трети етап. Победителят от националната селекция ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за него и явяването му на песенния конкурс във Виена. Песента, която ще представя страната ни на „Евровизия 2026“, също ще бъде определена чрез комбиниран вот – на журито и на зрителите през платформата eurovision2026.bg.