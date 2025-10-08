БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4,09 евро за еднодневна винетка: правителството одобри промени в тарифите

Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Правителството одобри проект на Постановление за промени в Тарифата за таксите, събирани за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Основната цел е нормативната рамка да бъде адаптирана към въвеждането на еврото като официална парична единица в България, в съответствие със законовите изисквания.

С промените се определя размерът на новата еднодневна винетка за превозни средства до 3,5 тона. Цената за ползване на платената пътна мрежа за 24 часа ще бъде 4,09 евро, като е спазен принципът на пропорционалност и правилото за увеличаваща се стойност при намаляване на срока на валидност.

Предвижда се и компенсаторна такса от 1200 лв. (613,55 евро) за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства без необходимото разрешение или при превишаване на определените норми за маса и натоварване на ос. Целта е водачите да бъдат стимулирани да спазват правилата и да не използват платената пътна мрежа с превозни средства извън допустимите параметри.

Измененията обхващат и таксите за специално ползване на пътя. Към обектите, подлежащи на разрешителен режим - като бензиностанции и газостанции - се добавят и зарядните станции за електрически превозни средства. Определя се и такса за скоростни пътища, която ще бъде равна на тази за автомагистрали.

Допълнително, в постановлението се въвежда нов член, с който се определя такса за издаване на разрешение на нотифициран орган за оценяване на съответствието на доставчиците на Европейската услуга за електронно пътно таксуване.

