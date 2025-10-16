БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика
Слушай новината

И петият, обвинен за нелегалната цигарена фабрика край свиленградското село Момково, е с парична гаранция. Днес Окръжният съд в Хасково определи 45 000 лв. гаранция на Стойчо Захариев, като промени наложената му от съда в Свиленград мярка "домашен арест". Преди седмица свиленградският съд взе предвид тежкото му здравословно състояние и не поиска постоянен арест.

Днес тричленен състав на Окръжия съд заседава при закрити врата. Въпреки големия обществен интерес, репортерите бяха принудени да напуснат залата. Искането за закрито заседание дойде от прокуратурата заради постановление за забрана за разгласяване на материали по делото.

По случая с фабриката, скрита на 4 метра под кравеферма, все още се издирват двама души - български и украински граждани. Други четирима души са с парични гаранции. Николай Перчемлиев и баща му, които са съсобственици във фермата, са на свобода съответно срещу 50 000 и 6000 лв. гаранция. 6000 е марката и за съпругата на Перчемлиев. Христо Мотов, който е отговарял за логистиката и транспорта е с гаранция от 40 000 лева. Всички те са обвинени за държане на акцизни стоки без бандерол за над 38 млн. лева.

Фабриката бе разкрита през юли при акция на ГДБОП.

#село Момково #цигарена фабрика #парична гаранция

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
4
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Регионални

Все повече акции на ПСС заради неподготвени планинари - какво съветват експертите
Все повече акции на ПСС заради неподготвени планинари - какво съветват експертите
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
Спират изцяло движението по Дунав мост при Русе на 4 ноември Спират изцяло движението по Дунав мост при Русе на 4 ноември
Чете се за: 02:37 мин.
Започна обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София Започна обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София
Чете се за: 01:00 мин.
Няма замърсяване на въздуха след пожара в "Стомана Индъстри" - Перник Няма замърсяване на въздуха след пожара в "Стомана Индъстри" - Перник
Чете се за: 01:00 мин.
Задържаха иманяри и иззеха над 1000 предмета с вид на антични Задържаха иманяри и иззеха над 1000 предмета с вид на антични
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв. Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ