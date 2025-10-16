45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика

И петият, обвинен за нелегалната цигарена фабрика край свиленградското село Момково, е с парична гаранция. Днес Окръжният съд в Хасково определи 45 000 лв. гаранция на Стойчо Захариев, като промени наложената му от съда в Свиленград мярка "домашен арест". Преди седмица свиленградският съд взе предвид тежкото му здравословно състояние и не поиска постоянен арест.

Днес тричленен състав на Окръжия съд заседава при закрити врата. Въпреки големия обществен интерес, репортерите бяха принудени да напуснат залата. Искането за закрито заседание дойде от прокуратурата заради постановление за забрана за разгласяване на материали по делото.

По случая с фабриката, скрита на 4 метра под кравеферма, все още се издирват двама души - български и украински граждани. Други четирима души са с парични гаранции. Николай Перчемлиев и баща му, които са съсобственици във фермата, са на свобода съответно срещу 50 000 и 6000 лв. гаранция. 6000 е марката и за съпругата на Перчемлиев. Христо Мотов, който е отговарял за логистиката и транспорта е с гаранция от 40 000 лева. Всички те са обвинени за държане на акцизни стоки без бандерол за над 38 млн. лева.

Фабриката бе разкрита през юли при акция на ГДБОП.