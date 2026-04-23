Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
565 участници и завръщане на най-атрактивната "Оупън" категория на държавното първенство по сумо

Престижната абсолютна категория с евентуални борби между шампиони до 70 и над 115 кг. ще е след откриването на 25 април от 15 часа.

Огромен интерес и завръщане на най-атрактивната категория ще бележат държавното първенство по сумо на България. Общо 565 състезатели ще участват в събитието, което ще се проведе на 25 и 26 април (събота и неделя) в Tenta Events на входа на стадион "Академик" в София (ж.к. Гео Милев, ул. "Коста Лулчев"). За първи път от над 10 години на държавното по сумо ще има битка за медалите в категория "Оупън". Абсолютната категория е престижна и атрактивна дисциплина, в която няма ограничение в теглото на състезателите - борят се сумисти от всички категории. В нея се срещат шампионите от различните категории и винаги е интересно, защото мъже до 70 кг. или до 77 кг. може да се борят с опоненти до 115 кг. и над 115 кг. А самите битки ще се проведат на изграденото оригинално глинено дохио.

Държавното първенство по сумо на България започва на 25 април (събота) от 10 часа със състезанията във възраст до 21 г. при мъжете и жените. След определянето на шампионите във всички категории започва състезанието за мъже и жени. Ще бъдат излъчени призьорите при жените (до 50 кг., до 55 кг., до 60 кг., до 65 кг., до 73 кг., до 80 кг. и над 80 кг.) и при мъжете (до 70 кг., до 77 кг., до 85 кг., до 92 кг., до 100 кг., до 115 кг. и над 115 кг.).

Официалното откриване на държавното първенство по сумо ще е в 15 часа, а сред гостите ще е и заместник-председателят на посолството на Япония в София Хидеаки Мачида. Веднага след официалното откриване започват и атрактивните борби в "Оупън" категорията. Общо 240 сумисти ще излязат на дохиото в първия състезателен ден.

На 26 април (неделя) ще бъдат излъчени медалистите от държавното първенство при подрастващите в различните категории при юношите и девойките - до 15 г. и до 18 г. Общо 325 участници излизат на дохиото в състезанията при подрастващите, което показва големия интерес към сумото в България.

