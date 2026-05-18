Позволиха на руските гимнастици химн и знаме

Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика (World Gymnastics) разреши на руските спортисти да участват в международни състезания с националния флаг и химн. Това съобщи Федерацията по гимнастика на Русия (ФГР).

Решението се отнася за всички пет дисциплини в структурата на ФГР: спортна и художествена гимнастика, скокове на батут, спортна акробатика и спортна аеробика.

Президентът на Федерацията по гимнастика на Русия Олег Белозьоров благодари на президента на Международната федерация по гимнастика Моринари Ватанабе за „конструктивния подход и подкрепата на принципите на открития международен спорт“. По думите му допускането на руските спортисти с национална символика ще бъде важна стъпка за укрепване на единството на световната гимнастическа общност.

Първи по новите правила ще се състезават представителите на спортната акробатика. През май и юни те ще участват в етапи от Световната купа в България и Азербайджан. През юни състезанията по спортна аеробика ще се проведат в рамките на етапите от Световната купа в Азербайджан и Китай, а през септември ще се състои световното първенство в Испания.

Руските състезатели по скокове на батут ще участват през юни и юли в етапи от Световната купа в Швейцария и Португалия. Състезанията по художествена гимнастика са планирани за края на юни в Румъния, през юли – в Милано, а през август ще се проведе световното първенство в Германия. Освен това руските спортни гимнастици трябва да участват на световното първенство в Нидерландия през октомври.

През 2022 г. Международната федерация по гимнастика отстрани руските и беларуските спортисти от състезания. От началото на 2024 г. те бяха допуснати до турнири под неутрален статут.

На 7 май беше съобщено, че Изпълнителният комитет на Международния олимпийски комитет е запазил спирането на членството на Олимпийския комитет на Русия и препоръките за санкции срещу руските спортисти. В същото време МОК отмени препоръките за ограничения спрямо беларуските спортисти, включително забраната за участие в отборни състезания и провеждането на международни турнири.