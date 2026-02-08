Хората понякога се шегуват, че съм го изгонил като наказание, задето не си е пишел редовно домашните в училище. Споделя на шега съдията от Висшата лига Джон Мос по повод показването на червен картон на Джеймс Милнър.

Вече на 40 години, английският поливалентен играч може да стори нещо изумително и 24 лета след дебюта си в шампионата да изравни рекорда за най-много мачове в английския елит, който толкова дълго време беше притежание на Гарет Бари. Всичко, което трябва да се случи, е Милнър да влезе в игра дори за 1 минута по време на мача на неговия Брайтън срещу Кристал Палас днес.

Каква кариера само! Разпростряла се в повече от 2 десетилетия, шест елитни отбора и обхващата до момента 652 мача. Джеймс Милнър е носил и екипа на родината в 52 срещи, спечели три шампионски титли, два пъти беше част от отбори, триумфирали в турнира за Купата на футболната асоциация, създаде някои неочаквани, но и ценни моменти.

През 2019 Джон Мос – бивш учител на Милнър в Уестбрук Лейн Праймъри Скуул в Хорсфорт – наистина изгонва от игра бившия си ученик по време на мача Ливърпул – Кристал Палас. Малко след като напуска въпросното училище, англичанинът дебютира за родния си Лийдс през 2002.

Алън Шиърър – все още притежател на рекорда за най-много голове в английското първенство и бивш съотборник на Милнър в Нюкасъл, споменава, че Джеймс е „мечтата на всеки треньор“ заради скромността и професионализма си. Когато е на 16 години, халфът (макар че не бива да го профилираме единствено на една позиция), работи за по 70 паунда на седмица, за да има какво да харчи в свободното си време. Тогава успява да пробие в първия състав на Лийдс. На 10 ноември 2002 баща му Питър е в сектора за гости на „Ъптън Парк“ (бел. ред – старият стадион на Уест Хем), когато треньорът на йоркшърския тим Тери Венейбълс решава да пусне Джеймс Милнър в игра на мястото на Джейсън Уилкокс (понастоящем директор в Манчестър Юнайтед). Двубоят завършва 4:3 за Лийдс. Вероятно Джеймс, носил доскоро фланелнки с името на Тони Йебоа, помни този ден и до днес. Само шест седмици по-късно Милнър вкарва гол срещу Съндърланд и тогава става най-младият голмайстор в историята на Висшата лига на 16 години и 356 дни.

Ако трябва да сме безкрайно откровени, Милнър ще изравни рекорда на Бари все някога но това не означава, че е играл колкото легендата на Астън Вила. Какво визирам – за своите 653 мача във Висшата лига Гарет Бари има прекарани на терена 54439 минути. В момента за своите 652 мача Милнър е с 40408 минути, което е колосална разлика. Разбира се – това не бива да отнема от дълголетието на сегашния играч на Брайтън, но и трябва да признаем, че в наши дни е доста по-лесно да изиграеш дори 4-5 минути от дадена среща, защото най-малкото треньорите разполагат с по 5, а не с по 3 смени, както беше преди ковид-епохата.

Интересните сравнения и истории продължават. Въпреки че вече има мачове (и дори гол) във Висшата лига, това не гарантира особено уважение към 16-годишния Милнър.

„Продължавах да чистя бутонките на капитана на тима на Лийдс в отбора до 18-годишни, просто защото той беше с 2 години по-голям от мен“, признава Джеймс.

Та кой не е изпитвал ужаса на това да ти се подиграват по-възрастните от теб в училищните години?! Да не говорим, че скоро след взривното си начало във Висшата лига Милнър е изпратен в третодивизионния Суиндън, за да се обиграва и да трупа опит. Халфът разказва, че това му е отворило очите и го потикнало да работи дори още по-усилено. Спомня си, че треньорът на Суиндън в онези дни Сам Паркин му е казал на раздяла, когато е дошло време да се върне в Лийдс: „Джеймс, не искам да те виждам никога повече тук. Защото разполагаш с много повече качества от това да играеш в третото ниво на футбола.“

Имал е и други – далеч по-сурови допири до мениджърите в Англия. Легендарният Греъм Сунес поема Нюкасъл през 2005, а Милнър тогава е при „свраките“. Бързо е изпратен под наем при Астън Вила, а Сунес обяснява решението си лесно да се раздели с играча със способните да наранят и най-коравосърдечния тип думи: „Няма да печелиш трофеи с отбор, пълен с Милнъровци“.

Ливърпул. Манчестър Сити. Астън Вила. Нюкасъл. Лийдс. И Брайтън. Някога в миналото Джеймс Милнър разговаря с емблематичния вратар на Лийдс Найджъл Мартин. Стражът споделя на младока, че трябва да се наслаждава на времето си като футболист на йоркшърци, защото дните минават изключително бързо и няма и да разбере кога кариерата му е поприключила. „Спокойно, Найдж, аз съм на 16!“ – отвръща хлапакът. Хлапакът днес е на 40. Пред своя мач номер 653 във Висшата лига.