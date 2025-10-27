БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана

Репортер: Мирослава Георгиева
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
То е без опасност за живота, но е настанено в областната болница

месечно бебе фрактура черепа падане легло монтана
Бебе с фрактура на черепа е настанено в областната болница "Д-р Стамен Илиев" в Монтана.

27-годишната майка от село Мадан е подала сигнал на спешния тел. 112, където обяснила на медиците, че 9-месечното й момченце е паднало от леглото и е получило подутина отзад на главата.

За случая е сигнализирано и до полицейското управление в Лом.

След обстоен преглед на детето става ясно, че е получило хематом.

Няма опасност за живота му, но е оставено за наблюдение в многопрофилната болница.

Извършен е оглед на място, като причините за наряването на детето са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.

