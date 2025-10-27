9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана

То е без опасност за живота, но е настанено в областната болница
Бебе с фрактура на черепа е настанено в областната болница "Д-р Стамен Илиев" в Монтана.
27-годишната майка от село Мадан е подала сигнал на спешния тел. 112, където обяснила на медиците, че 9-месечното й момченце е паднало от леглото и е получило подутина отзад на главата.
За случая е сигнализирано и до полицейското управление в Лом.
След обстоен преглед на детето става ясно, че е получило хематом.
Няма опасност за живота му, но е оставено за наблюдение в многопрофилната болница.
Извършен е оглед на място, като причините за наряването на детето са в процес на изясняване.
По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.