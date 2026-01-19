9 победи в последните 12 срещи за Портланд след гостуващ успех срещу Сакраменто

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:52 мин.

от БНТ
Чете се за: 04:47 мин.
Спорт
Подробности за триумфа на отбора от Орегон, както и за останалите мачове от НБА през изминалата нощ вижте в обзора.

Портланд Трейл Блейзърс се наложи над Сакраменто Кингс със 117:110 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. Дени Авдия се завърна след три мача отсъствие заради контузия в кръста и поведе тима си към 9-и успех в последните 12 срещи. Портланд беше без Джру Холидей, Джерами Грант и Робърт Уилямс III, но това не се оказа проблем и след първата четвърт Сакраменто изостана и не успя да догони съперника си. Така Трейл Блейзърс са с изравнен баланс от 22-22 и заемат 9-ата позиция в класирането в Западната конференция, докато Кингс са на предпоследното място с 12-31.

Дени Авдия завърши с 30 точки и по 8 в графите за асистенции и борби. Шейдън Шарп добави 27 точки и 7 борби, Донован Клинган се отчете с дабъл-дабъл от 21 точки и 17 борби, а Тумани Камара записа 17 точки.

За „Кралете“ Ръсел Уестбрук и Малик Монк отбелязаха по 23 точки, Зак ЛаВийн добави 18, а ДеМар ДеРоузън реализира 14.

Денвър Нъгетс допусна домакинско поражение срещу Шарлът Хорнетс със 87:110. Нъгетс бяха без петима от основните си играчи - Никола Йокич, Арън Гордън, Камерън Джонсън, Кристиан Браун и Йонас Валанчюнас, които комбинират за 77,3 точки средно на мач. Така те не успяха да достигнат границата от 100 точки, но все още остават на 3-ата позиция в Западната конференция с баланс от 29-14, докато Хорнетс са с 12-и на Изток с баланс от 16-27.

Брандън Милър беше най-резултатен за Шарлът с 23 точки, Раян Калкбренер добави 17, влизайки от пейката, а Кон Кнюпел и Колин Секстън завършиха с по 14. За Денвър Джамал Мъри отбеляза 16 точки, Джулиан Строутър добави 15, а Джейлън Пикет беше с 12 точки и 7 асистенции.

Хюстън Рокетс постигна успех срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 119:110. Кевин Дюрант отбеляза от наказателната линия при 15,2 оставащи секунди от мача, с което се изкачи на 6-ата позиция във вечната ранглиста при реализаторите, задминавайки легендата Дирк Новицки. 15-кратният участник в Мача на звездите вече има 31 562 точки за кариерата си, като се доближава до Майкъл Джордан, който е с 32 292. След края на срещата на екрана беше пуснато видео, в което самият Новицки поздравява Дюрант за постижението.

Джабари Смит Джуниър беше най-резултатен в срещата с 32 точки, Алперен Шенгюн завърши с 21 точки и 8 борби, Амен Томпсън записа 20 точки и 8 овладени топки, а Дюрант добави 8 асистенции към 18-те си точки. За „Пеликаните“ Трей Мърфи III отбеляза 21 точки, Зайън Уилямсън добави 20, а Дерик Куийн се отчете с 15.

Чикаго Булс надви Бруклин Нетс със 124:102. Коби Уайт отбеляза 24 точки за „Биковете“, Айо Досунму влезе с 19 от пейката, а Матас Бузелис и Никола Вучевич бяха с по 17. За "Мрежите“ най-резултатен беше новобранецът Нолан Траоре с 16 точки, включвайки се от пейката, Джейлън Уилсън и Дани Улф отбелязаха по 14.

Във втория европейски мач за сезона, игран в Лондон, Мемфис Гризлис си отмъсти за загубата от Орландо Меджик в Берлин преди няколко дни, като този път надделя със 126:109. Джа Морант се завърна в състава на „Гризлитата“, записвайки дабъл-дабъл от 24 точки и 13 асистенции, за да изведе тима си до успеха. Джок Ландейл добави 21 точки и 8 борби, а Джейрън Джаксън Джуниър завърши със 17 точки.

За Орландо най-резултатен беше Антъни Блек с 19 точки, Уендел Картър Джуниър добави 18 точки и 7 борби, а Паоло Банкеро се отчете с 16 точки, 9 асистенции и 8 борби.

