Адмирал Емил Ефтимов: Модерната война е не само въпрос на ресурси

"Модерната война е не само въпрос на ресурси, а и бързина на вземане на решение и приоритизирано въздействие. Това ни учи опитът от войната в Украйна". Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на Анализа на състоянието и подготовката на Съвместното командване на силите през 2025 г.

Той изказа своето задоволство от напредъка в развитието на способностите на Командването, както и от успешното и отговорно изпълнение на възложените му задачи по трите мисии на Българската армия. Началникът на отбраната отправи благодарност към военнослужещите и цивилните служители от състава на СКС за професионализма, приноса към поддържането на боеготовността на Въоръжените сили и енергията, вложена в ежедневната служба.

Адмирал Ефтимов очерта и основните направления за развитие, в които личният състав на СКС следва да вложи своите усилия през 2026 г.

"На база опита и анализи на войната в Украйна да продължи работата по изграждането на съвременна система за командване и управление. Предоставянето на картина на обстановката в реално време на стратегическо, оперативно и тактическо ниво е ключово важно за вземането на своевременно решение и избора на най-целесъобразен вариант на действие. Воденето на операция в многодомейнова среда изисква мрежова свързаност в обща комуникационно-информационна система и СКС трябва да продължи работата си в това направление. Приоритет трябва да бъде и придобиването на тактически системи за командване и управление на тактическо ниво", категоричен бе началникът на отбраната.

В своя доклад командирът на СКС генерал-майор Станимир Христов подчерта, че през изминалата година усилията на командването са били насочени към изпълнение на задачите по трите мисии на Въоръжените сили, в рамките на предоставените правомощия и ресурсно осигуряване. Той акцентира върху участието на формированията в национални и международни учения, повишаването на оперативната съвместимост и последователното развитие на отбранителните способности в отговор на промените във военно-стратегическата среда.