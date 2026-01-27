БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Адмирал Емил Ефтимов: Модерната война е не само въпрос на ресурси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
адмирал емил ефтимов модерната война въпрос ресурси бързина вземане решение приоритизирано въздействие
Слушай новината

"Модерната война е не само въпрос на ресурси, а и бързина на вземане на решение и приоритизирано въздействие. Това ни учи опитът от войната в Украйна". Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на Анализа на състоянието и подготовката на Съвместното командване на силите през 2025 г.

Той изказа своето задоволство от напредъка в развитието на способностите на Командването, както и от успешното и отговорно изпълнение на възложените му задачи по трите мисии на Българската армия. Началникът на отбраната отправи благодарност към военнослужещите и цивилните служители от състава на СКС за професионализма, приноса към поддържането на боеготовността на Въоръжените сили и енергията, вложена в ежедневната служба.

Адмирал Ефтимов очерта и основните направления за развитие, в които личният състав на СКС следва да вложи своите усилия през 2026 г.

"На база опита и анализи на войната в Украйна да продължи работата по изграждането на съвременна система за командване и управление. Предоставянето на картина на обстановката в реално време на стратегическо, оперативно и тактическо ниво е ключово важно за вземането на своевременно решение и избора на най-целесъобразен вариант на действие. Воденето на операция в многодомейнова среда изисква мрежова свързаност в обща комуникационно-информационна система и СКС трябва да продължи работата си в това направление. Приоритет трябва да бъде и придобиването на тактически системи за командване и управление на тактическо ниво", категоричен бе началникът на отбраната.

В своя доклад командирът на СКС генерал-майор Станимир Христов подчерта, че през изминалата година усилията на командването са били насочени към изпълнение на задачите по трите мисии на Въоръжените сили, в рамките на предоставените правомощия и ресурсно осигуряване. Той акцентира върху участието на формированията в национални и международни учения, повишаването на оперативната съвместимост и последователното развитие на отбранителните способности в отговор на промените във военно-стратегическата среда.

#адмирал Емил Ефтимов

Последвайте ни

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
2
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
3
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
4
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
6
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Сигурност и правосъдие

Делото за катастрофата, при която загинаха трима души в Разград, ще се води по съкратената процедура
Делото за катастрофата, при която загинаха трима души в Разград, ще се води по съкратената процедура
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е обсъждан в Министерския съвет Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е обсъждан в Министерския съвет
Чете се за: 03:07 мин.
Съдът гледа делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов Съдът гледа делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов
Чете се за: 01:00 мин.
Глобиха член на СИК, гласувал два пъти през 2023 година Глобиха член на СИК, гласувал два пъти през 2023 година
Чете се за: 01:12 мин.
Осъдиха домашна помощница, теглила пари от картата на възрастна жена Осъдиха домашна помощница, теглила пари от картата на възрастна жена
Чете се за: 02:10 мин.
Управител на компания е осъден в София след разследване на Европейската прокуратура Управител на компания е осъден в София след разследване на Европейската прокуратура
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост 6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните? Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се...
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ